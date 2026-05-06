Οινούσσες: Το νησί των Καπεταναίων

Οι Οινούσσες είναι η πατρίδα των μεγαλύτερων καπεταναίων και εφοπλιστών της Ελλάδας. Σε αυτό το μικρό νησί, η θάλασσα είναι η ίδια η ζωή των ανθρώπων. Από εδώ ξεκίνησαν οι οικογένειες που κατέκτησαν την παγκόσμια ναυτιλία, ξεκινώντας από απλά καΐκια και φτάνοντας στα μεγαθήρια των ωκεανών.

Στο νησί όλα θυμίζουν καράβι: από τη Ναυτική Ακαδημία που εκπαιδεύει τους νέους αξιωματικούς, μέχρι το Ναυτικό Μουσείο και το άγαλμα της Γοργόνας στο λιμάνι. Οι Οινούσσιοι δεν ξέχασαν ποτέ τον τόπο τους, στηρίζοντάς τον με δωρεές και κρατώντας ζωντανή τη ναυτική υπερηφάνεια.

Είναι ένας τόπος όπου κάθε σπίτι έχει κι έναν ναυτικό. Οι Καπετάνιοι της θάλασσας αλλά και οι Καπετάνισσες της ξηράς μοιράζονται τις ιστορίες τους με το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.