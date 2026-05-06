Περίπου 10 χιλιόμετρα έξω από τον οικισμό των Ψαρών, ο δρόμος μας βγάζει σε ένα πανέμορφο και ιστορικό, μα εγκαταλελειμμένο πια μοναστήρι. Ο λόγος για την Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που χτίστηκε το 1780 σε μία απόμερη τοποθεσία στις βόρειες ακτές του νησιού, που κάποτε υπήρχε ένα άλλο, μικρότερο εκκλησάκι. Ο αρχιτέκτονας, φανερά επηρεασμένος από τους ναούς του Αγίου Όρους, δημιούργησε μία επιβλητική σταυροπηγιακή εκκλησία, που μαγεύει τον επισκέπτη από την πρώτη στιγμή. Ο ναός είναι πέτρινος με λευκές όψεις και γαλάζιες λεπτομέρειες, ενώ ο τρούλος είναι βαμμένος σε ασημί απόχρωση.

Περιμετρικά του υψώνονται τείχη, μέρος των οικοδομημάτων της Μονής, που του δίνουν φρουριακή όψη. Τον Ιούνιο του 1824, με την ολοκληρωτική καταστροφή των Ψαρών, το μοναστήρι ερειπώθηκε και οι μοναχοί του, προκειμένου να σωθούν, διέφυγαν στη Σύρο, παίρνοντας μαζί τους την εικόνα της Παναγίας, που φέρει την υπογραφή του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Μάλιστα, όταν οι εχθροί πήγαν να λεηλατήσουν το μοναστήρι, οι καλόγεροι τους έριξαν τα μελίσσια, γεγονός που τους καθυστέρησε και πρόλαβαν να σωθούν, ενώ μ’ αυτόν τον τρόπο στάθηκε όρθια και η εκκλησία, την στιγμή που το υπόλοιπο νησί φλεγόταν. Η ανασυγκρότησή της ξεκίνησε στο β’ μισό του 19ου αιώνα, αν και από την περίοδο του Μεσοπολέμου άρχισε η καθοδική της πορεία.

Τον 20ό αιώνα μετατράπηκε σε γυναικεία μονή και λειτούργησε μέχρι το 1980. Η Μονή διαθέτει αξιόλογη βιβλιοθήκη με 473 χειρόγραφα και ιερατικά κείμενα, που είναι τυπωμένα στη Βενετία και τη Μόσχα, και μερικά παραδοσιακά κελιά που διατηρούν ακόμη και σήμερα αναλλοίωτο το χρώμα και την εσωτερική τους διακόσμηση. Η εμβληματική εικόνα του El Greco βρίσκεται σήμερα στη Σύρο, στον ομώνυμο Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Δυστυχώς το μοναστήρι των Ψαρών σήμερα δεν έχει κανέναν μοναχό, και συντηρείται αποκλειστικά από τους κατοίκους του νησιού και μία ειδική επιτροπή, που φροντίζουν να το διατηρούν σε καλή κατάσταση. Το τοπίο περιμετρικά της μονής είναι άγριο, με χαμηλή βλάστηση και δυνατούς αέρηδες, ενώ η ησυχία είναι τόσο εκκωφαντική, που μπορείς να ακούσεις από ψηλά τους παφλασμούς των κυμάτων.

Τόσο αυτή η περιοχή, όσο και ολόκληρο το νησί των Ψαρών παραμένει ακόμη ανέγγιχτο από τον μαζικό τουρισμό, διατηρώντας την μοναδική του ταυτότητα και αυθεντικότητα, χωρίς καμία παράταιρη παρέμβαση. Παρθένες παραλίες με κρυστάλλινα νερά, διάσπαρτα λευκά εξωκλήσια στην ύπαιθρο και η γραφική Χώρα, που είναι αμφιθεατρικά χτισμένη πάνω από το λιμάνι του νησιού, δημιουργούν ένα άκρως ελληνικό και μεσογειακό σκηνικό, που σε κερδίζει από την πρώτη ματιά. Η σπουδαία ιστορία αυτού του μικρού και ηρωικού τόπου, σε συνδυασμό με τους ήσυχους ρυθμούς ζωής και τους ζεστούς, εγκάρδιους ανθρώπους καθιστούν τα Ψαρά έναν μικρό παράδεισο στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.