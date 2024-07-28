Το Πειρατικό Φιόρδ βρίσκεται 31 χλμ νότια του Ρεθύμνου, σε ένα απομονωμένο λιμανάκι στα νότια του Ακρωτηρίου Μουρί, Κάραβος ή Κακομούρα, ανάμεσα στον Πλακιά και την Πρέβελη. Λέγεται Κάραβος και είναι ένας μακρόστενος κόλπος περίπου 100 μέτρων που σχηματίζεται ανάμεσα σε μεγάλους κάθετους βράχους. Δημιουργεί με αυτό τον τρόπο ένα προστατευμένο φυσικό λιμανάκι που καταλήγει σε μια μικρή παραλία με άμμο, πλάτους 2 μέτρων.

Θεωρείται ότι εκεί έβρισκαν καταφύγιο κατά την Βυζαντινή περίοδο οι πειρατές, που έδωσαν και το όνομα στον Κάραβο.

Η περιοχή έχει γίνει πολύ γνωστή τα τελευταία χρόνια και εκατοντάδες ντόπιοι και ξένοι τουρίστες την επισκέπτονται για να κολυμπήσουν και να βγάλουν φωτογραφίες με το μοναδικό αυτό φόντο.

Πρόκειται για ένα πραγματικά μαγευτικό μέρος που σε συναρπάζει από την πρώτη ματιά ειδικά όταν το δεις από ψηλά.

Όσον αφορά τη μυθολογία είναι το μέρος που ο Οδυσσέας μαγεμένος από την ομορφιά του τόπου αλλά και της βασίλισσας Καλυψούς, έμεινε εκεί για επτά χρόνια πριν επιστρέψει στην Ιθάκη. Οι εικόνες που αντικρίζει κανείς εξηγούν γιατί, σύμφωνα με το μύθο, είναι αυτό το μέρος που μάγεψε τον Οδυσσέα.

Ακόμη και ο βυθός όμως σε αυτό το φιόρδ στην Κρήτη είναι εντυπωσιακός.

Με μια βουτιά οι επίδοξοι δύτες μπορούν να ανακαλύψουν το σπανιότερο ανάγλυφο του βυθού στη Μεσόγειο, ενώ η εικόνα συμπληρώνεται με την πλούσια ζωή από ψάρια, φυτά και κοράλλια.

