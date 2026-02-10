Μακριά από τους θορύβους της καθημερινότητας, μέσα σε ένα εντυπωσιακό φυσικό τοπίο, με το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» γνωρίσαμε από κοντά τις μοναχές που ζουν και διακονούν στην Ιερά Μονή του Προφήτη Ηλία Παλιοχωρίου. Γυναίκες που έχουν επιλέξει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, αφιερωμένο στην πίστη, την προσευχή και την προσφορά. Μέσα από τη συζήτηση μαζί τους αναδείχθηκε μια πλευρά της ζωής λιγότερο γνωστή στο ευρύ κοινό: η ζωή πίσω από τον μοναχισμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.