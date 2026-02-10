Σήμερα, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ, παραμένει στη Φωκίδα. Γνωρίζουμε γυναίκες που έχουν επιλέξει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, επισκεπτόμαστε ένα μικρό νησί του Κορινθιακού και καταγράφουμε μια σειρά ανησυχητικών περιστατικών. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Μακριά από τους θορύβους της καθημερινότητας, μέσα σε ένα εντυπωσιακό φυσικό τοπίο, γνωρίσαμε από κοντά τις μοναχές που ζουν και διακονούν στην Ιερά Μονή του Προφήτη Ηλία Παλιοχωρίου. Γυναίκες που έχουν επιλέξει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, αφιερωμένο στην πίστη, την προσευχή και την προσφορά.

Στην Ιτέα Φωκίδας μια σειρά ανησυχητικών περιστατικών καταγράφηκε τους τελευταίους μήνες στο Γυμνάσιο της πόλης. Από το περασμένο καλοκαίρι μέχρι και σήμερα, στον χώρο του σχολείου έχουν σημειωθεί βανδαλισμοί - σπασμένα τζάμια, φθορές σε αίθουσες και υποδομές, αλλά και εικόνες καταστροφής σε κοινόχρηστους χώρους, συνθέτουν ένα σκηνικό που προβληματίζει έντονα την τοπική κοινωνία.

Τα Τριζόνια είναι ένα μικρό νησί του Κορινθιακού, το μοναδικό που κατοικείται, που το καλοκαίρι γεμίζει ζωή, κόσμο και τραπέζια δίπλα στη θάλασσα. Με την κάμερα της εκπομπής επισκεφτήκαμε το νησί για να δούμε πώς είναι η ζωή το χειμώνα, όταν η βουή των επισκεπτών σιωπά και μένουν πίσω μόνο οι λιγοστοί κάτοικοι του νησιού.



Δείτε trailer:

