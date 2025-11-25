Μίστρος Εύβοιας: η καταστροφική πυρκαγιά που κόστισε τη ζωή 5 νέων ανθρώπων

Καλοκαίρι 2007: η Ελλάδα τυλίγεται στις φλόγες. Η φωτιά απλώνεται απειλητικά και καταστρέφει τα πάντα γύρω της… Πελοπόννησος, Εύβοια, Στερεά Ελλάδα – χιλιάδες στρέμματα γης γίνονται στάχτη το καλοκαίρι που μαύρισε τη μνήμη της χώρας… Στον Μίστρο της Εύβοιας, οι κάτοικοι τρέχουν να σβήσουν τη φωτιά, πριν μπει στο χωριό. 5 φίλοι, 5 νέα παιδιά προπορεύονται, προχωράνε πιο βαθιά στο δάσος, αλλά η φωτιά τους τυλίγει… Είναι η παρέα των 5 που δεν κατάφερε να γυρίσει ποτέ. Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες συγγενών, φίλων και πυροσβεστών στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».

