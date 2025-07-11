Σαμοθράκη: Το τελωνείο που παραμένει κλειστό εδώ και 14 χρόνια

H Σαμοθράκη εντάχθηκε τον Απρίλιο του 2025 στο καθεστώς της 7 ήμερης visa ή αλλιώς visa Express. Τι σημαίνει αυτό; Για πρώτη φορά, απευθείας σύνδεση μεταξύ Τουρκίας και Σαμοθράκης. Έτσι, οι Τούρκοι τουρίστες θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τη Σαμοθράκη και να μείνουν 7 ημέρες. Πρόκειται για μία εξέλιξη που δεν αφορά μόνο τον τουρισμό, αλλά και τη συνολική ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί το πιλοτικό πρόγραμμα της Visa Express, γιατί δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη τελωνείου, που εδώ και 14 χρόνια παραμένει κλειστό. Ο χώρος υπάρχει, όμως δεν υπάρχει άτομο να το στελεχώσει.

Τι μας λέει για το θέμα, ο δημοσιογράφος Φώτης Φωτεινός αλλά και για την έλλειψη λιμενικών σκαφών και τα προβλήματα στον τομέα της υγείας.

