Το Δημοτικό Σχολείο Απολλώνιων στη Μήλο έχει κλείσει από το 2020, εξαιτίας προβλημάτων στατικότητας, και οι 15 μαθητές κάνουν μάθημα στο προαύλιο του σχολείου και συγκεκριμένα, σε εγκαταστάσεις κοντέινερ. Οι γονείς διαμαρτύρονται γιατί θέλουν τα παιδιά τους να επιστρέψουν στον φυσικό χώρο του κτηρίου. Ο Αντώνης Μαυρογιάννης, Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Απολλώνιων, μιλάει για το θέμα στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».

