Μαρόκο-Παρίσι-Κίμωλος: Διαδρομή με χρώμα και ψυχή

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ γνωρίζει έναν άνθρωπο που νιώθει, σαν να είναι ο τόπος του, την Κίμωλο.

Ο Μοχάμεντ Μπαρίς ζει εδώ τα τελευταία 14 χρόνια, και είναι ο καθηγητής γαλλικών του νησιού.

Με καταγωγή από το Μαρόκο και με σπουδές στο Παρίσι, ο Μοχάμεντ επέλεξε την Ελλάδα για να ζήσει και να εργαστεί γιατί λάτρευε από πάντα την ελληνική κουλτούρα.

Η Κίμωλος τον εμπνέει να ζωγραφίζει και έτσι, αν δεν τον συναντήσει κανείς στις σχολικές αίθουσες, θα τον βρει με τον καμβά και το πινέλο του σε κάποιο ειδυλλιακό τοπίο του νησιού.

