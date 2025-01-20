Για όσους αναζητούν μια αστική απόδραση, η ετήσια λίστα του Time Out με τις καλύτερες πόλεις του κόσμου, δίνει 50 προτάσεις.

Ποιος προορισμός λοιπόν βγήκε πρώτος φέτος;

«Πού αλλού μπορείτε να επισκεφτείτε μια αποικία αφρικανικών πιγκουίνων, να δοκιμάσετε κρασιά παγκόσμιας κλάσης, να κάνετε μια βόλτα σε παραλίες με Γαλάζια Σημαία, να απολαύσετε θέα από ένα από τα Νέα 7 Θαύματα της Φύσης και να ζήσετε έντονη νυχτερινή ζωή — όλα σε μια μέρα;» ρωτάει το Time Out, τη λίστα του οποίου δημοσιεύει το CCN.

Η απάντηση είναι φυσικά το Κέιπ Τάουν, το οποίο σημείωσε υψηλά σκορ σε όλα τα επίπεδα.

«Βουτηγμένο στην ιστορία και την πολιτιστική σημασία, το Κέιπ Τάουν προσφέρει στους επισκέπτες μια πληθώρα επιλογών για να μάθουν, να εξερευνήσουν και να διασκεδάσουν, όλα αυτά χωρίς να σπάσουν τα χρήματα», λέει η Time Out της παλαιότερης πόλης της Νότιας Αφρικής.

Γιατί το Κέιπ Τάουν είναι μια από τις πιο συναρπαστικές πόλεις στον κόσμο

Για τη σύνταξη της ετήσιας λίστας, η εταιρεία ερεύνησε περισσότερους από 18.500 κατοίκους των πόλεων, καθώς και τη δική της ομάδα 100 ειδικών. Τους ζητήθηκε πληροφορίες για θέματα που είναι στις καρδιές των ταξιδιωτών, όπως το φαγητό, η νυχτερινή ζωή, ο πολιτισμός, η προσιτή τιμή, η δυνατότητα διαβίωσης και η συνολική ατμόσφαιρα της πόλης.

Στη συνέχεια, το Time Out συνδύασε όλα τα δεδομένα - συνολικά 44 διαφορετικά κριτήρια - για να κατατάξει τις 50 καλύτερες πόλεις στον κόσμο για το 2025.

«Από την οικονομική προσιτότητα μέχρι την πρόσβαση στη φύση, η βιωσιμότητα ήταν ένας βασικός παράγοντας στην έρευνά μας φέτος», δήλωσε η Grace Beard, ταξιδιωτική συντάκτρια του Time Out.

«Αυτή η λίστα δεν παρουσιάζει μόνο τις πιο συναρπαστικές πόλεις του κόσμου για επίσκεψη το 2025, όπου ο πολιτισμός παγκόσμιας κλάσης, το εξαιρετικό φαγητό και η συναρπαστική νυχτερινή ζωή βρίσκονται σε κάθε γωνιά, αλλά αντικατοπτρίζει επίσης τα μέρη όπου οι ντόπιοι αισθάνονται περισσότερο σαν στο σπίτι τους».

Στο Κέιπ Τάουν, το Time Out συνιστά στους επισκέπτες να βιώσουν την αλιευτική κουλτούρα της πόλης στον μοντέρνο Κόλπο Καλκ ή να κατευθυνθούν στην ανατολική πόλη.

Όσο για την απόλαυση μερικών από τους υπέροχους εξωτερικούς χώρους για τους οποίους φημίζεται η πόλη, η επωνυμία πολυμέσων προτείνει στους ταξιδιώτες να επισκεφθούν το μαγευτικό φυσικό καταφύγιο Cape Point.

Μπανγκόκ: «Διάσημο φιλικό, πολιτιστικά πλούσιο»

Γιατί το καλοκαίρι είναι η καλύτερη εποχή για το διάσημο μάνγκο και το ρύζι της Ταϊλάνδης

Έρχεται στο νούμερο δύο στη λίστα του 2025, η οποία αποκαλύφθηκε την Τετάρτη, είναι μια πόλη που είναι από καιρό δημοφιλής μεταξύ των παγκόσμιων ταξιδιωτών - η Μπανγκόκ.

Η πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης «ελέγχει κάθε πλαίσιο για μια σπουδαία πόλη: περίφημα φιλική, πλούσια πολιτιστικά και γεμάτη με εμβληματικές τοποθεσίες όπως το Wat Arun και το Grand Palace», λέει το Time Out.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η παγκοσμίου φήμης γαστρονομική σκηνή της Μπανγκόκ κατέλαβε υψηλή θέση μεταξύ των ερωτηθέντων, με το Time Out να λέει ότι το 86% των ντόπιων δήλωσε ότι το φαγητό στην Μπανγκόκ είναι «καλό» ή «καταπληκτικό» και το 84% λέει ότι το φαγητό έξω είναι προσιτό.

Η περσινή νικήτρια, η Νέα Υόρκη, έπεσε στην ακόμα εντυπωσιακή νούμερο τρία το 2025, με το Time Out να σημειώνει ότι το 78% των Νεοϋορκέζων περιέγραψε την πόλη ως συναρπαστική, «το υψηλότερο ποσοστό όλων των πόλεων που συμμετείχαν στην έρευνα». Εν τω μεταξύ, το 92% των ερωτηθέντων ενέκρινε την παγκόσμιας κλάσης καλλιτεχνική και πολιτιστική σκηνή.

«Από εμβληματικά αξιοθέατα όπως το Edge, το υψηλότερο κατάστρωμα παρατήρησης του βόρειου ημισφαιρίου, μέχρι τις ζωντανές γειτονιές όπως το Riverdale και το Coney Island, η πόλη τα έχει πραγματικά όλα», λέει η εταιρεία μέσων ενημέρωσης.

Το νούμερο τέσσερα στη λίστα είναι η Μελβούρνη, η οποία τυχαίνει να είναι το σπίτι της "World's Coolest Street" του Time Out για το 2024 . Η παραθαλάσσια πόλη της Αυστραλίας κερδίζει κορυφαίες βαθμολογίες στην κατηγορία «εστιατόρια και φαγητό έξω» καθώς και στον «πολιτισμό», λέει η μάρκα.

Την πέμπτη θέση κατέκτησε, το Λονδίνο, το οποίο σύμφωνα με το Time Out παραμένει μία από τις καλύτερες πόλεις του κόσμου, «χάρη στη ζωντανή κουζίνα, τις εμβληματικές παμπ, τα απαράμιλλα ψώνια και τις διαφορετικές κοινότητες».

Την πρώτη 10άδα της λίστας συμπληρώνουν η Νέα Ορλεάνη, η Πόλη του Μεξικού, το Πόρτο, η Σαγκάη και η Κοπεγχάγη. Όσον αφορά την πλήρη λίστα, δύο άλλες πόλεις των ΗΠΑ προστίθενται στη Νέα Υόρκη και τη Νέα Ορλεάνη στην πρώτη 50άδα: το Σικάγο (11) και το Λος Άντζελες (40).

Για περισσότερα σχετικά με τις πόλεις που μπήκαν στη φετινή λίστα, επισκεφτείτε το Timeout.

Οι 50 καλύτερες πόλεις στον κόσμο του Time Out για το 2025

Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ Μελβούρνη , Αυστραλία Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο Νέα Ορλεάνη , ΗΠΑ Πόλη του Μεξικού, Μεξικό Πόρτο, Πορτογαλία Σαγκάη, Κίνα Κοπεγχάγη, Δανία, Σικάγο, ΗΠΑ Λισαβόνα, Πορτογαλία Εδιμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο Χονγκ Κονγκ Σίδνεϊ , Αυστραλία Άμστερνταμ , Ολλανδία Βαρκελώνη, Ισπανία Σεβίλλη, Ισπανία Παρίσι, Γαλλία Μεντεγίν , Κολομβία Ανόι, Βιετνάμ Μαδρίτη, Ισπανία Βερολίνο, Γερμανία Ντουμπάι, ΗΑΕ Σιγκαπούρη Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία Πεκίνο, Κίνα Τσιάνγκ Μάι, Ταϊλάνδη Τζακάρτα , Ινδονησία Βιέννη, Αυστρία Τόκιο, Ιαπωνία Μαρακές, Μαρόκο Περθ, Αυστραλία Μπράιτον, Ηνωμένο Βασίλειο Πράγα, Δημοκρατία της Τσεχίας Γλασκώβη, Ηνωμένο Βασίλειο Μπρίσμπεϊν, Αυστραλία Μασσαλία, Γαλλία Βουδαπέστη, Ουγγαρία Λος Άντζελες , ΗΠΑ Λάγος, Νιγηρία Σεούλ, Νότια Κορέα Βαλένθια, Ισπανία Μόντρεαλ, Καναδάς Μπιλμπάο, Ισπανία Άμπου Ντάμπι, ΗΑΕ Μπέλφαστ, Ηνωμένο Βασίλειο Μπρίστολ, Ηνωμένο Βασίλειο Βομβάη, Ινδία Βαρσοβία , Πολωνία

Πηγή: skai.gr

