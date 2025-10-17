Λογαριασμός
Καβάλα: Η καθημερινή μάχη των ΑΜΕΑ στα Ferry Boat

Για ΑμεΑ, το ταξίδι προς Θάσο από Κεραμωτή είναι δύσκολο: 40' έκθεση σε ήλιο και αυτοκίνητα, με παιδί σε αμαξίδιο να ταξιδεύει στο γκαράζ

Καβάλα: Η καθημερινή μάχη των ΑΜΕΑ σε Ferry Boat

Για να ταξιδέψει κάποιος στη Θάσο έχει δυο επιλογές. Να ξεκινήσει από την Καβάλα ή από την Κεραμωτή.

Οπως συνοψίζει το ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, από το λιμάνι της Κεραμωτής, η διαδρομή είναι πιο σύντομη - για τα άτομα με αναπηρία όμως, είναι 40 λεπτά μέσα στον ήλιο και... τα αυτοκίνητα!

Το καλοκαίρι, μια εικόνα αποτύπωσε τη σκληρή πραγματικότητα: ένα παιδί σε αναπηρικό αμαξίδιο αναγκάστηκε να ταξιδέψει στο γκαράζ του πλοίου.

