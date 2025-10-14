Η ιστορία του κ. Ζήση, που μετά από 21 χρόνια άστεγος βρήκε σπίτι

Ο Ζήσης ήταν άστεγος 21 χρόνια, ώσπου βρέθηκε στον δρόμο του ο Λευτέρης.

Μέσω της κοινωνικής οργάνωσης "Αξιοπρέπεια", του νοίκιασαν ένα σπίτι, αλλά τα προβλήματα δε σταματούν εδώ.

Όπως αποτυπώνεται στο σχετικό ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, θέματα υγείας δεν του επιτρέπουν να εργαστεί, γι' αυτό προσπαθούν να του βγάλουν αναπηρική σύνταξη, αν και δεν έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας.

Πηγή: skai.gr

