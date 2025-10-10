Πρέβεζα: Εκδρομή στον Κοκκινοπηλό

Του Νικόλα Μπάρδη

Τα τελευταία χρόνια οι εικόνες του Κοκκινοπηλού Πρεβέζης κάνουν το γύρο του κόσμου και έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο, μετά από την επίσκεψη στην περιοχή ορισμένων influencers, που αποφάσισαν να «εκμεταλλευτούν» φωτογραφικά το έντονο κόκκινο χρώμα στα πετρώματα της περιοχής, γυρίζοντας εκεί διάφορες καμπάνιες για επώνυμα brands. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η περιοχή να αποκτήσει μεγάλη δημοφιλία και φυσικά οι λάτρεις των ταξιδιών και των εξερευνήσεων να αναζητήσουν αυτό το μέρος στην καρδιά του Νομού Πρεβέζης και να το αναδείξουν ως το “next big thing” της Ηπείρου! Κι όχι άδικα θα λέγαμε…

Το βαθύ κόκκινο χρώμα που βλέπουμε στους λόφους της περιοχής οφείλεται στα οξείδια μαγγανίου και σιδήρου που περικλείει μέσα του το χώμα. Η ονομασία του Κοκκινοπηλού άλλωστε αυτό υποδηλώνει, την ερυθρά γη. Σύμφωνα με έρευνες που διεξήχθησαν στην περιοχή, η δημιουργία αυτού του πανέμορφου γεωλογικού φαινομένου ξεκίνησε πριν από 250.000 χρόνια, χαρίζοντάς μας σήμερα ένα απόκοσμο τοπίο, που πολλοί παρομοιάζουν με τον πλανήτη Άρη. Ειδικά τις πρώτες πρωινές ώρες αλλά και στο ηλιοβασίλεμα, που τα ζεστά χρώματα χαϊδεύουν τις κόκκινες πλαγιές, το τοπίο μεταμορφώνεται σε ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα.

Η ευρύτερη περιοχή του Κοκκινοπηλού, με το χωριό του Αγίου Γεωργίου και τη Λίμνη Ζηρού κινδύνεψαν φέτος το καλοκαίρι από μία τεράστια πυρκαγιά, που έκαιγε εκεί για μέρες. Ευτυχώς όμως χάρη στην ηρωική επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και τη συνδρομή των ντόπιων τα παραπάνω μέρη σώθηκαν από τις φλόγες και μπορούμε ακόμη σήμερα να τα χαιρόμαστε. Πρόκειται για αληθινά μνημεία της φύσης, καλά κρυμμένα μέσα στο πλούσιο πράσινο της ορεινής Πρέβεζας, καθώς ο Νομός πέρα από χιλιόμετρα ακτογραμμής, διαθέτει και μία πανέμορφη ενδοχώρα, γεμάτη ιστορικά μνημεία και αστείρευτο φυσικό κάλλος.

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, πολύ κοντά στον Κοκκινοπηλό βρίσκεται το γραφικό χωριό του Αγίου Γεωργίου, με το επιβλητικό Ρωμαϊκό Υδραγωγείο της Νικόπολης και τις παραδοσιακές νεροτριβές, η μαγική Λίμνη Ζηρού, με τα γαλαζοπράσινα νερά και τα αιωνόβια πλατάνια, το ιστορικό Κάστρο στα Πέντε Πηγάδια, η Αρχαία Ελάτρεια αλλά και η ακρόπολη στο Βουχέτιο. Όπως γίνεται αντιληπτό πρόκειται για μία περιοχή – υπαίθριο μουσείο, που μαγεύει όλους τους επισκέπτες, και μαγνητίζει τα φλας των φωτογράφων. Αν βρεθείτε στην περιοχή, αξίζει να βγείτε έξω από τους δημοφιλείς δρόμους και να ανακαλύψετε το αυθεντικό πρόσωπο της Πρέβεζας, που δεν υπάρχει στους ταξιδιωτικούς οδηγούς.



