Ο Άλκης Downward, με καταγωγή από την Αθήνα και βρετανικές ρίζες, επέλεξε να αλλάξει πορεία ζωής και να επιστρέψει στον τόπο που σημάδεψε τα παιδικά του καλοκαίρια, την Πάρο. Αν και σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο φημισμένο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν των ΗΠΑ, η αστική καθημερινότητα δεν μπόρεσε να τον κρατήσει μακριά από τη γη που αγάπησε.

Σήμερα ζει στις Λεύκες της Πάρου, όπου καλλιεργεί βιολογικά προϊόντα στο οικογενειακό κτήμα. ‘Έναν τόπο γεμάτο ελιές, αμπέλια, συκιές και βότανα, μετατρέποντας τη νοσταλγία του για την Πάρο σε τρόπο ζωής και πράξη δημιουργίας.

Όταν η νησιώτικη ταυτότητα συναντά το σύγχρονο design

Από το 2016, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα «Καράβια που δεν φοβήθηκαν» σε συνεργασία με την οργάνωση Άγονη Γραμμή Γόνιμη, η εικαστικός Χριστιάννα Οικονόμου ζει και δημιουργεί στις Μικρές Κυκλάδες, δίνοντας νέα ζωή σε εγκαταλελειμμένα ξύλινα σκαριά. Η αρχή έγινε στη Σχοινούσα με τον «Μικρό Ηλία», συνεχίστηκε στην Ηρακλειά με τον «Καπετάν Γιάννη», και στο Κουφονήσι, όπου αναστήθηκε η «Κυρά Σοφία».

Το «All we see is the sea» γεννήθηκε από την αγάπη της εικαστικού για τις Κυκλάδες και τα καΐκια. Η ίδια μετακόμισε στη Σχοινούσα και μετέφερε εκεί τη γνώση και την έμπνευση που απέκτησε κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού της, δίνοντας μορφή σε μία δημιουργική γλώσσα που ενώνει την τέχνη με την αυθεντική νησιώτικη ζωή. Ατάκες που γίνονται viral, εμπνευσμένες από την νησιωτική Ελλάδα αποτυπώνονται πάνω σε T-shirts που φοράνε πολλοί νέοι!

Εδώ και χρόνια αναπαλαιώνει παραδοσιακά καΐκια και συμμετέχει ενεργά στην ομάδα «Σύμπλευση», προσφέροντας μαζί με ιατρούς και εθελοντές ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου. Τα μπλουζάκια που γράφουν «Παντός Καιρού» ή «Τίνος είσαι εσύ;» που η ίδια δημιουργεί είναι κομμάτια μιας σύγχρονης, χειροποίητης αφήγησης για το πώς η παράδοση μπορεί να συναντά τη γραφιστική, το design και την κοινωνική προσφορά.

