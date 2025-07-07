Ατσική Λήμνου: Οι κάτοικοι ζητούν λύσεις στα προβλήματα του οικισμού

Οι κάτοικοι της Ατσικής Λήμνου, αγωνίζονται προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του οικισμού τους. Ο Πρόεδρος της κοινότητας Νίκος Κουκουλίθρας, έχει στείλει επιστολή στη δημοτική αρχή, δημοσιευμένη στα τοπικά Μ.Μ.Ε. του νησιού, επισημαίνοντας τρία ζητήματα: Το δημοτικό και νηπιαγωγείο της περιοχής εμφανίζουν φθορές, καθώς δεν έχουν συντηρηθεί από την εποχή που χτίστηκαν, με την ασφάλεια όσων φοιτούν να τίθεται σε κίνδυνο και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τις διευθύνσεις να έχουν κινητοποιηθεί επανειλημμένα στη δημοτική αρχή χωρίς αποτέλεσμα.

Επιπλέον, αγροτικοί δρόμοι… χωράφια είναι εγγεγραμμένοι στους χάρτες gps, αλλά είναι απροσπέλαστοι με τους αγρότες και τους οδηγούς να πληρώνουν το μάρμαρο, αφού για να διασχίσουν τον δρόμο υφίστανται ζημιές στα οχήματά τους. Τέλος, οι εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού δεν λειτουργούν, με τη δυσοσμία και τη διάχυση των λυμάτων στα γύρω χωράφια, να εγείρουν σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας.

