Του Νικόλα Μπάρδη

Όχι, δεν βρισκόμαστε στην έρημο Σαχάρα, ούτε για σαφάρι στους αμμόλοφους του Ντουμπάι. Βρισκόμαστε στις εντυπωσιακές και απόκοσμες Αμμοθίνες της Λήμνου, μία περιοχή 70 στρεμμάτων με λεπτή, χρυσή άμμο, που δημιουργεί ένα σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα σκηνικό, και προσελκύει πλήθος τουριστών από όλα τα μέρη του κόσμου. Οι «Παχιές Αμμουδιές», όπως αποκαλούν οι ντόπιοι την περιοχή, σχηματίζουν ένα άκρως κινηματογραφικό σκηνικό, όπου μπορείτε να βγάλετε απίθανες φωτογραφίες για το Instagram. Γι’ αυτόν τον λόγο, όποιος έρχεται στο νησί έχει αυτό το μέρος πρώτο στη λίστα του.

Η Λήμνος είναι γενικά ένα άγονο νησί, όμως το θέαμα που αντικρίζει κανείς φτάνοντας στις Αμμοθίνες είναι τόσο μαγευτικό, που κόβει στην κυριολεξία την ανάσα. Γύρω από αυτήν την έκταση των 70 στρεμμάτων άμμου υπάρχει πράσινο, όπως ελιές, αχλαδιές και πικροδάφνες, γεγονός που δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη αντίθεση με τη χρυσή άμμο. Βλέποντας από ψηλά τους τουρίστες να διασχίζουν τους αμμόλοφους, είναι σαν να βλέπεις καραβάνια στη Σαχάρα, χωρίς υπερβολή. Πολλοί είναι εκείνοι που επιλέγουν το μέρος για sand boarding, ενώ αρκετοί βγάζουν τα παπούτσια και απλά κατρακυλούν σαν παιδιά στην άμμο.

Πώς δημιουργήθηκαν, όμως, οι αμμοθίνες; Οι αμμόλοφοι σαν φαινόμενο συναντώνται πιο συχνά στις ακτές. Στη Λήμνο, ωστόσο, το συγκεκριμένο οικοσύστημα βρίσκεται περίπου 2 χιλιόμετρα μακριά από τη θάλασσα, γεγονός που το καθιστά πιο μοναδικό. Η επικρατέστερη λοιπόν θεωρία για τη δημιουργία τους αναφέρει, πως δημιουργήθηκαν από παράλληλη δράση της θάλασσας και των ανέμων, ενώ στα προϊστορικά χρόνια η θάλασσα έφτανε ως εκείνο το σημείο.

Κατά καιρούς έχει γραφτεί πως στις Αμμοθίνες της Λήμνου γυρίστηκαν οι σκηνές της ερήμου από την ταινία «Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι» (1971) με πρωταγωνίστρια τη Ρένα Βλαχοπούλου. Αν και δεν ισχύει -ο σκηνοθέτης Γιάννης Δαλιανίδης έχει αναφέρει πως τα συγκεκριμένα γυρίσματα έγιναν στην Αττική- είναι εύκολο να καταλάβει κανείς, πως βγήκε αυτή η φήμη. Αρκεί να βρεθείτε σε αυτό το κομμάτι της βορειοανατολικής Λήμνου μια ζεστή μέρα του καλοκαιριού και να αντικρίσετε το συγκλονιστικό αυτό τοπίο.

Για να φτάσετε στις Αμμοθίνες, θα ακολουθήσετε τον δρόμο από το χωριό Κατάλακκο, που απέχει 18,5 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νησιού, τη Μύρινα. Ο δρόμος δεν είναι ασφαλτοστρωμένος και απαιτεί χαμηλή ταχύτητα, ωστόσο υπάρχουν πολλές πινακίδες που θα σας κατευθύνουν σωστά. Θα παρκάρετε το αμάξι σας στο πρώτο κιόσκι, κι από εκεί ξεκινάει το περπάτημα. Η καλύτερη ώρα για να επισκεφτείτε την περιοχή είναι νωρίς το πρωί, για να το συνδυάσετε και με μπάνιο στη διπλανή παραλία Γομάτι, ενώ σε κάθε περίπτωση μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας νερό, καπέλο και ελαφριά παπούτσια. Το μόνο σίγουρο είναι πως αυτή η περιπλάνηση θα σας μείνει αξέχαστη!



