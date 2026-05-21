Κάτοικοι και φορείς της Σίφνου ζητούν άμεσες λύσεις για το πολυδύναμο ιατρείο

Η κατάσταση του συστήματος υγείας στη Σίφνο κρίνεται οριακή. Οι κάτοικοι του νησιού, σύλλογοι, φορείς και η διοίκηση του τόπου προχώρησαν σε μια συμβολική διαμαρτυρία, μετά τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια τους για την υποστελέχωση του πολυδύναμου ιατρείου του νησιού.

Έχουν ένα βασικό αίτημα: την αεροδιακομιδή των ασθενών σε νοσοκομεία της Αττικής, καθώς όπως καταγγέλλουν το νοσοκομείου της Σύρου είναι επίσης υποστελέχωμένο, ενώ ορισμένες μεταφορές με πλωτά ελλοχεύουν κινδύνους. Ως επιπρόσθετη ένδειξη διαμαρτυρίας, ζήτησαν να μην προσκληθούν στις εκδηλώσεις εορτασμού της πολιούχου Παναγίας Χρυσοπηγής πολιτικά πρόσωπα, βουλευτές και εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος ούτε να δαπανηθούν δημοτικά χρήματα για την φιλοξενία των ανωτέρω προσώπων.

Πηγή: skai.gr

