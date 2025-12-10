Για ψάρεμα στη Λίμνη της Καστοριάς

Του Νικόλα Μπάρδη

Οι Καστοριανοί ήταν ανέκαθεν γουναράδες. Οι περισσότερες οικογένειες της πόλης ασχολούνταν και ζούσαν αποκλειστικά απ’ τον κλάδο της γουνοποιίας, όμως οι επιταγές της σύγχρονης εποχής και η επερχόμενη κρίση ανάγκασαν πολλούς να αλλάξουν επάγγελμα, και να στραφούν σε άλλες διεξόδους. Μία από αυτές ήταν φυσικά το ψάρεμα. «Οι Καστοριανοί πρώτα αγάπησαν τη λίμνη και μετά το ψάρεμα», όπως λέει χαρακτηριστικά στην κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα ο κ. Παντελής Κατσαμάκης, ένας από τους τελευταίους ψαράδες της πόλης. Στα χρόνια που η Καστοριά βίωνε μία μεγάλη κρίση, η λίμνη κράτησε τον κόσμο εκεί. Αν δεν υπήρχε αυτή, η πόλη θα είχε ερημώσει.

Η λίμνη της Καστοριάς, γνωστή και ως Ορεστιάδα, είναι η 11η κατά σειρά μεγαλύτερη λίμνη της χώρας μας, που ξεχωρίζει για την ομορφιά, τα καθαρά νερά και την πλούσια βιοποικιλότητα. Στο βυθό της συναντούμε πολλά ψάρια, όπως το γριβάδι, τις τούρνες, τις πλατίκες, τους γουλιανούς, τα γλήνια, τις πέρκες, τις πεταλούδες, τους χρύσκους και τα τσιρόνια, γεγονός που την καθιστά μοναδικό ψαρότοπο στην ελληνική ενδοχώρα. Οι ψαράδες της πόλης ψαρεύουν είτε με δίχτυα, είτε με παραγάδι, και δεν γνωρίζουν από ρεπό. Γι’ αυτούς κάθε μέρα είναι εργάσιμη. Αφού πιουν τον πρωινό τους καφέ, παίρνουν τον εξοπλισμό τους, ανεβαίνουν στις βάρκες και ξεχύνονται στη λίμνη για ψάρεμα. Με βροχή, χιόνι, αέρα και κρύο αυτοί δίνουν το παρόν και πάνε ακούραστοι στη δουλειά τους, για να βγάλουν τον άρτον τον επιούσιον.

Το ψάρεμα στη λίμνη είναι αρκετά δύσκολο, και οι μεταβολές του καιρού το καθιστούν απρόβλεπτο. Κάποιους χειμώνες, μάλιστα, που η θερμοκρασία πέφτει αρκετά, η λίμνη παγώνει για πολλές ημέρες. Την περίοδο εκείνη οι ψαράδες παραμένουν στα σπίτια και φτιάχνουν τα δίχτυα τους, ενώ οι βάρκες είναι καθηλωμένες στον πάγο. Μόλις βγει ο ήλιος, ανέβει η θερμοκρασία και σπάσει ο πάγος, επιστρέφουν δριμύτεροι στο ψάρεμα, και κάνουν βόλτες με τις βάρκες τους στην καρδιά της λίμνης, που τόσο πολύ αγαπούν. Ειδικά τις πρώτες πρωινές ώρες που η πόλη καθρεπτίζεται στα ατάραχα νερά της λίμνης, είναι μία μαγική εικόνα που γοητεύει όποιον την αντικρίσει.

Ωστόσο, η ακαταμάχητη γοητεία που ασκεί η λίμνη και το ψάρεμα στους παλαιότερους Καστοριανούς, δεν φαίνεται να συγκινεί ιδιαίτερα τη νέα γενιά, που δεν δείχνει κανένα απολύτως ενδιαφέρον να μάθει και να συνεχίσει το επάγγελμα. Πλέον είναι ελάχιστοι οι ψαράδες που συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στη λίμνη. Όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους, κι ο ένας είναι στήριγμα για τον άλλον στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε. Οι νέοι συνήθως φεύγουν από την πόλη, ενώ όσοι μένουν πίσω δουλεύουν σεζόν σε δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς της χώρας και του εξωτερικού. Η εξέλιξη αυτή θλίβει τους ντόπιους, που βλέπουν πως η πόλη δεν μπορεί να κρατήσει εύκολα τα παιδιά κοντά της, και αντιθέτως τα «διώχνει» με μεγάλη ευκολία.

Η λίμνη αποτελούσε ανέκαθεν πηγή ζωής και σημείο αναφοράς για την Καστοριά, και σήμερα μπορεί να προσφέρει άλλη μία βοήθεια στην πολύπαθη τοπική οικονομία, καθώς πέρα από το ψάρεμα, ενδείκνυται και για τουριστική αξιοποίηση. Αναμφίβολα πρόκειται για μία από τις πιο όμορφες και καθαρές λίμνες της χώρας μας, ενώ περιμετρικά της βρίσκονται σπουδαία ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία, που αξίζουν προβολής και αξιοποίησης.

Η λίμνη της Καστοριάς ανήκει στο Δίκτυο Natura 2000, αποτελεί σπουδαίο υγροβιότοπο και καταφύγιο για περισσότερα από 200 είδη πτηνών, ενώ διαθέτει πλούσιο βυθό και σπάνια χλωρίδα. Αυτό, λοιπόν, το σπουδαίο οικοσύστημα μπορεί να αποτελέσει το πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού, όπως ο αγροτουρισμός, ενώ κατά μήκος μπορεί να φιλοξενήσει πολλές δραστηριότητες, όπως το birdwatching (παρατήρηση ορνιθοπανίδας), το κανό, η ποδηλασία και το κολύμπι. Όποια εποχή κι αν επιλέξετε να πάτε στην Καστοριά, τα χρώματα και οι διαφορετικές όψεις της λίμνης θα σας μαγέψουν!



Πηγή: skai.gr

