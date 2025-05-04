Μία ελληνική παραλία βρίσκεται στην πρώτη 5άδα της λίστας των World's 50 Best Beaches, με τις 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου, που μόλις ανακοινώθηκε.

Η άγνωστη στο ευρύ κοινό (μέχρι σήμερα) αλλά μαγευτική παραλία της Φτέρης, στην Κεφαλονιά φιγουράρει στη 4η θέση της λίστας.

«Κρυμμένη σε έναν απομονωμένο κόλπο, περιτριγυρισμένη από εντυπωσιακούς λευκούς βράχους, και με την πρόσβαση να γίνεται κυρίως με βάρκα ή μέσω μονοπατιού με απότομη κατάβαση, η παραλία διατηρεί την παρθένα και γαλήνια ατμόσφαιρά της, κάτι που την κάνει να ξεχωρίζει από τους πιο τουριστικούς προορισμούς» αναφέρεται στους λόγους που επιλέχθηκε.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τη λίστα με τις 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου

Επίσης ψηλά στην κατάταξη, στην 16η θέση της λίστας, βρίσκεται η παραλία Βουτούμι, στους Αντίπαξους, «ένα από τα καλύτερα κρυμμένα μυστικά της Ελλάδας».

«Αυτή η εντυπωσιακή, απομονωμένη παραλία στο νησί των Αντίπαξων είναι κυρίως προσβάσιμη με βάρκα, διατηρώντας την ήσυχη και παρθένα σε σύγκριση με πιο προσβάσιμες ελληνικές παραλίες. Η παραλία Βουτούμι φημίζεται για τα καταγάλανα νερά της και το όμορφο μείγμα από βότσαλα και ψιλή λευκή άμμο, φωλιασμένη στο κάτω μέρος ενός απότομου, καταπράσινου λόφου. Κυπαρίσσια φτάνουν στην ακτή, δημιουργώντας μια εκπληκτική ατμόσφαιρα μεσογειακών νησιών» αναφέρει το κείμενο.

Στην 36η θέση από τις 50 της λίστας βρίσκεται ξανά μία παραλία του Ιουνίου, το διάσημο Πόρτο Κατσίκι, στη Λευκάδα.

«Το Πόρτο Κατσίκι ξεχωρίζει όχι μόνο για την ίδια την παραλία αλλά και για το απίστευτο περιβάλλον που την πλαισιώνει. Η παραλία περιβάλεται από τεράστιους, απόκρημνους ασβεστολιθικούς βράχους, συχνά καλυμμένους με κλασική μεσογειακή βλάστηση. Είναι ένα από τα λίγα μέρη του νησιού όπου μπορείτε να ζήσετε τη μοναδική απόλαυση να μυρίζετε το άρωμα του λευκού θυμαριού ανακατεμένο με τον αλμυρό θαλασσινό αέρα. Η παραλία αποτελείται από μικρά λευκά βότσαλα, και τα νερά είναι απίστευτα τιρκουάζ και καθαρά» γράφει ο συντάκτης.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.