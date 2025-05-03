Την πολυαναμενόμενη λίστα με τα 100 κορυφαία αεροδρόμια του κόσμου για το 2025 - βασισμένη σε αξιολογήσεις επιβατών - δημοσίευσε η διεθνώς αναγνωρισμένη αεροπορική εταιρεία Skytrax, αναδεικνύοντας τους συγκεκριμένους χώρους σε μια απροσδόκητα μοναδική, ταξιωτική εμπειρία.

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης δεσπόζει για άλλη μια φορά το Αεροδρόμιο Changi της Σιγκαπούρης (SIN) ενώ τη δεύτερη και τρίτη θέση καταλαμβάνουν το Διεθνές Αεροδρόμιο Hamad (DOH) στη Ντόχα του Κατάρ (μινιατούρα της Σιγκαπούρης) και το Διεθνές Αεροδρόμιο του Τόκιο (HND), αντίστοιχα.

Η πλήρης λίστα με τα 10 κορυφαία αεροδρόμια είναι (μέσω του Travel&Leisure):

1. Singapore Changi Airport (SIN)

2. Hamad International Airport (DOH)

3. Tokyo International Airport (HND)

4. Incheon International Airport (ICN)

5. Narita International Airport (NRT)

6. Hong Kong International Airport (HKG)

7. Paris Charles de Gaulle Airport (CDG)

8. Rome Fiumicino Airport (FCO)

9. Munich Airport (MUC)

10. Zurich Airport (ZRH)

Το αεροδρόμιο - αξιοθέατο της Σιγκαπούρης, μια μικρή πόλη

Οι πρωτοποριακές και ποικίλες ανέσεις που προσφέρει στους ταξιδιώτες το αεροδρόμιο της Σιγκαπούρης το καθιστούν κορυφαίο ελκυστικό προορισμό, ακόμη και για μια σύντομη στάση.

Σύμφωνα με το CNN Travel, ένα από τα κύρια σημεία του, είναι το επιβλητικό δεκαώροφο εμπορικό κέντρο Jewel που άνοιξε τις πύλες το 2019 και προσφέρει ένα ατελείωτο φάσμα εμπορικών καταστημάτων.

Ξεχωρίζει επίσης ο επιβλητικός καταρράκτης Rain Vortex ύψους 40 μέτρων (κεντρική φωτογραφία), ο μεγαλύτερος εσωτερικός του είδους, στον κόσμο.

Επιπλέον, διαθέτει ξενοδοχεία, εσωτερικούς κήπους, ιαματικά λουτρά, τοίχο αναρρίχησης, εκθέσεις τέχνης, κινηματογράφο καθώς και ένα θεματικό πάρκο δεινοσαύρων.

«Αποτελεί σπουδαίο επίτευγμα για το Αεροδρόμιο Changi της Σιγκαπούρης να λαμβάνει την κορυφαία διάκριση ως το Καλύτερο Αεροδρόμιο του Κόσμου για το 2025, καθώς αυτή είναι η 13η φορά που το κατακτά» ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Skytrax, Edward Plaisted, σύμφωνα με δελτίο Τύπου.

Η Skytrax απένειμε επίσης στο αεροδρόμιο το Βραβείο για το Καλύτερο Εστιατόριο Αεροδρομίου στον Κόσμο, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα και την ποικιλία των γαστρονομικών επιλογών που προσφέρει στους επισκέπτες του.

Σημειώνεται ότι το 2024 επισκέφτηκαν το αεροδρόμιο Changi 80 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Μάλιστα για τη διευκόλυνσή τους παρέχεται η δυνατότητα του early check-in, ώστε να μπορούν να αφήνουν τις αποσκευές τους έως και 48 ώρες πριν από την πτήση τους.

