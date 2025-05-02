Την κορυφή καταλαμβάνει η Σύρος στο νέο κατάλογο που ανακοίνωσε η ολλανδική ιστοσελίδα Griekenland.net με τους 7 καλύτερους ανεξερεύνητους νησιωτικούς προορισμούς της Ελλάδας που ξεχωρίζουν για τον πολιτισμό και την γαλήνια ενέργεια τους.
Σύμφωνα με τον δημοφιλέστερο ταξιδιωτικό ιστότοπο της Ολλανδίας που εξειδικεύεται αποκλειστικά στην Ελλάδα Και που διαβάζουν εκατομμύρια ταξιδιώτες, η αρχόντισα των Κυκλάδων κερδίζει την πρωτιά.
«Νεοκλασσική Κομψότητα» αποκαλεί τη Σύρο ο συντάκτης της λίστας τονίζοντας πως «η πρωτεύουσα των Κυκλάδων αποτελεί ένα ιδιαίτερο μείγμα ελληνικής αισθητικής και ευρωπαϊκής μεγαλοπρέπειας. Στην πόλη της Ερμούπολης η ιστορία "ζωντανεύει" στις μαρμάρινες πλατείες, τα νεοκλασικά αρχοντικά και το επιβλητικό δημαρχείο στην πλατεία Μιαούλη που είναι σχεδιασμένο από τον Βαυαρό αρχιτέκτονα Ερνέστο Τσίλλερ. Το Θέατρο Απόλλων "φιλοξενεί" τακτικά παραστάσεις και φεστιβάλ. Η λοφώδης συνοικία της 'Ανω Σύρου εντυπωσιάζει με τα μεσαιωνικά σοκάκια και την υπέροχη θέα στη θάλασσα». Τον κατάλογο του Griekenland.net συμπληρώνουν νησιά από τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα Επτάνησα.
Η νέα διάκριση εντάσσεται στις ενημερωτικές προσπάθειες του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης για την ανάδειξη των διαφορετικών στοιχείων του προορισμού. «Η Σύρος διαθέτει έναν συνδυασμό χαρακτηριστικών που μπορεί να ικανοποιήσει ένα μεγάλο εύρος επισκεπτών από Ελλάδα και εξωτερικό. Η μοναδική αρχιτεκτονική, η τοπική κουλτούρα και ο πολιτισμός «δένουν» αρμονικά με το απαράμιλλο φυσικό κάλλος, τις εκλεκτές τοπικές γεύσεις και τις εναλλακτικές δραστηριότητες δημιουργώντας μοναδικές στιγμές», δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Σύρου -Ερμούπολης Ιωάννης Α. Βουτσίνος.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.