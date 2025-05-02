Την κορυφή καταλαμβάνει η Σύρος στο νέο κατάλογο που ανακοίνωσε η ολλανδική ιστοσελίδα Griekenland.net με τους 7 καλύτερους ανεξερεύνητους νησιωτικούς προορισμούς της Ελλάδας που ξεχωρίζουν για τον πολιτισμό και την γαλήνια ενέργεια τους.

Σύμφωνα με τον δημοφιλέστερο ταξιδιωτικό ιστότοπο της Ολλανδίας που εξειδικεύεται αποκλειστικά στην Ελλάδα Κ​αι που διαβάζουν εκατομμύρια ταξιδιώτες, η αρχόντισα των Κυκλάδων κερδίζει την πρωτιά.

«Νεοκλασσική Κομψότητα» αποκαλεί τη Σύρο ο συντάκτης της λίστας τονίζοντας πως «η πρωτεύουσα των Κυκλάδων αποτελεί ένα ιδιαίτερο μείγμα ελληνικής αισθητικής και ευρωπαϊκής μεγαλοπρέπειας. Στην πόλη της Ερμούπολης η ιστορία "ζωντανεύει" ​στις μαρμάρινες πλατείες, τα νεοκλασικά αρχοντικά και το επιβλητικό δημαρχείο στην πλατεία Μιαούλη​ που είναι σχεδιασμένο από τον Βαυαρό αρχιτέκτονα Ερνέστο Τσίλλερ. Το Θέατρο Απόλλων "φιλοξενεί" τακτικά παραστάσεις και φεστιβάλ. Η λοφώδης συνοικία της 'Ανω Σύρου εντυπωσιάζει με τα μεσαιωνικά σοκάκια και την υπέροχη θέα στη θάλασσα». Τον κατάλογο του Griekenland.net συμπληρώνουν νησιά από τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα Επτάνησα. ​

Η νέα ​διάκριση εντάσσεται στις ενημερωτικές προσπάθειες του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης για την ανάδειξη των διαφορετικών στοιχείων του προορισμού. «Η Σύρος διαθέτει έναν συνδυασμό χαρακτηριστικών που μπορεί να ικανοποιήσει ένα μεγάλο εύρος επισκεπτών από Ελλάδα και εξωτερικό. Η μοναδική αρχιτεκτονική, η τοπική κουλτούρα και ο πολιτισμός «δένουν» αρμονικά με το απαράμιλλο φυσικό κάλλος, τις εκλεκτές τοπικές γεύσεις και τις εναλλακτικές δραστηριότητες δημιουργώντας μοναδικές στιγμές», δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Σύρου -Ερμούπολης Ιωάννης Α. Βουτσίνος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.