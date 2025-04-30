Του Νικόλα Μπάρδη

Το Πόρτο Χέλι είναι μία παραθαλάσσια κωμόπολη του Νομού Αργολίδας, με μόνιμο πληθυσμό γύρω στους 2.200 κατοίκους. Απέχει 78 χλμ. από το Ναύπλιο και είναι χτισμένο σε ένα φυσικό, απάνεμο λιμάνι. Συχνά το αποκαλούν και ως «Ελληνική Ριβιέρα» γιατί αποπνέει νησιωτικό αέρα, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στην ηπειρωτική χώρα. Το Πόρτο Χέλι έχει εξελιχθεί σε έναν κοσμικό τουριστικό προορισμό, που προσελκύει εφοπλιστές, μεγαλοεπιχειρηματίες και μέλη Βασιλικών Οικογενειών από όλο τον κόσμο. Από το λιμάνι του οικισμού αναχωρούν πλοιάρια για τα κοντινά νησιά του Αργοσαρωνικού, καθώς και για τα απέναντι παράλια της Κυνουρίας, ενώ οι γύρω ακρογιαλιές συγκεντρώνουν πλήθος επισκεπτών την καλοκαιρινή περίοδο.

Η ονομασία του Πορτοχελίου οφείλεται, σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη, σε σταδιακή γλωσσική παραφθορά του ονόματος «Αλιείς», της αρχαίας πόλης δηλαδή που βρισκόταν στη θέση του σημερινού οικισμού. Η ονομασία Αλιείς άλλαξε σε Χαλιείς και στη συνέχεια σε Χέλι. Για να διακρίνεται από το κοντινό του χωριό Χέλι (το οποίο σήμερα έχει μετονομαστεί σε Αραχναίο), πήρε και το προσωνύμιο «Πόρτο», επειδή διέθετε λιμάνι. Η περιοχή έχει γίνει ένα από τα πιο διάσημα τουριστικά κέντρα της Πελοποννήσου και ολόκληρης της χώρας, με πολλές διασημότητες να διαθέτουν εξοχικά εκεί και να παραθερίζουν.

Ένας από τους διάσημους που λάτρεψε το Πόρτο Χέλι ήταν και ο αείμνηστος Σον Κόνερι. Ο βραβευμένος ηθοποιός πήγαινε συνέχεια στην Αργολίδα και το 2013 αποφάσισε να αποκτήσει τη δική του βίλα εκεί. Ο Σον Κόνερι και η Γαλλομαροκινή σύζυγός του ζωγράφος Μισελίν, από παλιά ήθελαν να αγοράσουν το δικό τους σπίτι στην περιοχή, για να μπορούν να περνούν ήρεμες στιγμές σε έναν επίγειο, ελληνικό παράδεισο. Το πολυτελές σπίτι που αγόρασαν βρίσκεται στην ίδια «ακριβή γειτονιά» που έχει σπίτι ο πλέον Βασιλιάς της Ολλανδίας Γουλιέλμος - Αλέξανδρος αξίας 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στην ίδια περιοχή, μεταξύ άλλων, είχαν σπίτι και ο τέως Βασιλιάς των Ελλήνων Κωνσταντίνος Β' μαζί με τη σύζυγο του Βασίλισσα Άννα-Μαρία. Ο εφοπλιστής Ντίνος Γουλανδρής γόνος της γνωστής οικογένειας, ο Γιάννης Μυτιληναίος, καθώς και ο Θεόδωρος Κυριακού συχνάζουν επίσης στο Πόρτο Χέλι.

Το φυσικό, ασφαλές λιμάνι Porto Bizatο (ή Eel Harbor) όπως το αποκαλούσαν οι Ιταλοί τον 18ο αιώνα, ήταν ένα από τα έξι της Πελοποννήσου που καταχωρήθηκαν στους ενετικούς χάρτες ήδη από το 1692. Ωστόσο, η ιστορία της περιοχής όπου βρίσκεται το Πόρτο Χέλι ξεκινάει πολύ πιο νωρίς, ήδη από την Πρωτοελλαδική Περίοδο. Τότε, θεωρείται πως υπήρξε η πρώτη εγκατάσταση στη νότια πλευρά του κόλπου, απέναντι από τον σημερινό οικισμό. Πολύ αργότερα, στα τέλη του 7ου αι. π.Χ., ιδρύθηκε και η ισχυρή αρχαία πόλη των Αλιέων που άκμασε την περίοδο 600-300 π.Χ.

Η ακρόπολή της βρισκόταν στην κορυφή του λόφου, στη θέση «Καστράκι». Την περιέβαλλε κυκλικό τείχος μήκους δύο χιλιομέτρων και διέθετε πολλούς πύργους. Στο εσωτερικό της βρέθηκαν κατάλοιπα οικιών, βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και ένα θρησκευτικό κέντρο. Εξαιτίας της μεταβολής των επιπέδων της θάλασσας στην Ύστερη Αρχαιότητα, το βόρειο τμήμα της πόλης βυθίστηκε. Οι περιοχές εκτός του τείχους που ερευνήθηκαν από τους αρχαιολόγους περιλαμβάνουν και ένα ιερό του Απόλλωνα που ήταν σε χρήση ήδη από τον 7ο αι. π.Χ. που και αυτό σήμερα βρίσκεται βυθισμένο στα καταγάλανα νερά του όρμου.

Ο Ηρόδοτος αναφέρει, ότι η πόλη πήρε το όνομά της από την ενασχόληση των κατοίκων με το ψάρεμα. Παράλληλα, μάζευαν και επεξεργάζονταν κοχύλια, από τα οποία έβγαινε η φημισμένη πορφυρή βαφή, γνωστή και ως «βασιλική βαφή», με χρώμα κόκκινο έως ιώδες. Τα κοχύλια τα μετέφεραν εν συνεχεία στο «πορφυρείο» της γειτονικής Ερμιόνης, όπου γίνονταν η επεξεργασία και η βαφή των νημάτων και των υφασμάτων.

Πολύ κοντά στο Πόρτο Χέλι βρίσκεται και η πανέμορφη Λιμνοθάλασσα της Βερβερόντας, που περιβάλλεται από πολύ πράσινο, έχει ατάραχα νερά και εκεί βρίσκεται και η τοπική σχολή σκι. Το γραφικό ξωκλήσι της Παναγίτσας έρχεται να συμπληρώσει το γραφικό μεσογειακό τοπίο. Στο σημείο όπου η λιμνοθάλασσα συναντάει την ανοιχτή θάλασσα υπάρχει μία παραλία, όπου οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν μπάνιο και κατάδυση με αναπνευστήρα. Η Βερβερόντα έχει φυσικά τη δική της ιστορία. Την εποχή του Καποδίστρια λειτουργούσε εκεί ιχθυοτροφείο, το οποίο έγινε σημαντική πηγή εσόδων για τους ντόπιους, μέχρι και το τέλος του 1960, οπότε ξεκίνησε η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Η σύσταση των υδάτων και η θερμοκρασία είναι ιδανική για διάφορα είδη ψαριών. H πιο εμπεριστατωμένη ερμηνεία σχετικά με την ονομασία της, είναι πως προέρχεται από τον άγριο θάμνο ξάλαφτο, που φύεται σε αφθονία στην περιοχή και ανήκει στην οικογένεια των βερβεριδών.

Το Πόρτο Χέλι μπορεί να έχει εξελιχθεί σε έναν δημοφιλή προορισμό για το διεθνές jet set, όμως διατηρεί ακόμη την ομορφιά και την αυθεντικότητα του τόπου, στοιχείο που γοητεύει όλους όσους το επισκέπτονται. Επίσης, το γεγονός ότι βρίσκεται μόλις δυόμισι ώρες μακριά από την Αθήνα τον καθιστούν ως τον πλέον κατάλληλο προορισμό για σύντομες εξορμήσεις! Σκέφτεστε κάτι καλύτερο για το Σαββατοκύριακο;



Πηγή: skai.gr

