Φαράγγι του Παλαιορόλακα: Ο «μυστικός» παράδεισος στην Αιτωλοακαρνανία

Το φαράγγι του Παλαιορόλακα στην Αιτωλοακαρνανία είναι ένας μικρός παράδεισος για τους λάτρεις της φύσης – αλλά μόνο για τους λίγους και τυχερούς που γνωρίζουν την ύπαρξή του.

Αν και απλώνεται σε προστατευόμενη περιοχή, στους πρόποδες του όρους Αράκυνθος, απέναντι από το Αιτωλικό, δεν έχει εξερευνηθεί. Είναι ένα καλά κρυμμένο μυστικό, με καταρράκτη και πλούσια χλωρίδα που θα μαγέψει τους σύγχρονους… Ιντιάνα Τζόουνς, φυσιολάτρες, πεζοπόρους και ορειβάτες που θα θελήσουν να το ανακαλύψουν.

Το φαράγγι του Παλαιορόλακα εποπτεύεται από τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου του ΟΦΥΠΕΚΑ, καθώς όλη η περιοχή είναι προστατευόμενη, σύμφωνα με τον Λάμπρο Χαρέλο, μέλος του Τμήματος Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, του Συλλόγου «το Αιτωλικό»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.