Ένα πιάτο ζεστό φαγητό και μία αγκαλιά για τους αστέγους της Θεσσαλονίκης

Του Νικόλα Μπάρδη

Η ώρα είναι περασμένες 20:00. Έξω έχει νυχτώσει για τα καλά και ο κρύος βαρδάρης έρχεται να παγώσει τον αέρα. Κι ενώ οι περισσότεροι βρίσκονται μέσα στη ζεστασιά του σπιτιού τους, κάποιοι άνθρωποι, ίσως λιγότερο τυχεροί, βρίσκονται έξω, σε κάποιο πάρκο, παγκάκι ή πεζοδρόμιο της Θεσσαλονίκης, εκτεθειμένοι σε όλες τις μεταβολές του καιρού, απροστάτευτοι και μόνοι. Η ζωή άλλωστε είναι τόσο απρόβλεπτη, που από την μία στιγμή στην άλλη μπορείς να βρεθείς στον δρόμο. Και εκεί που οι περαστικοί διέρχονται χαρούμενοι και βγαίνουν στα μαγαζιά της πόλης, κάποιοι άλλοι αναζητούν απεγνωσμένα ένα πιάτο φαΐ.

Το φιλανθρωπικό σωματείο της Εθελοντικής Διακονίας Αστέγων Θεσσαλονίκης έχοντας ως αφετηρία του μία τέτοια θλιβερή εικόνα, αποφάσισε να λάβει άμεσα δράση και να βοηθήσει έμπρακτα τους συνανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, και δεν έχουν κανέναν να τους σταθεί. Αποτελείται αποκλειστικά από εθελοντές της πόλης, και προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια σε αστέγους, άπορους, άρρωστους, χήρες, ορφανά, ακόμη και φυλακισμένους. Πρωτεργάτρια αυτής της ενέργειας υπήρξε η κα. Κυριακή Φράγκου, όταν σε μία απογευματινή της βόλτα στο κέντρο της πόλης, είδε έναν άνθρωπο να αναζητά τροφή στα σκουπίδια.

Η εικόνα αυτήν την ταρακούνησε, και χωρίς να χάσει χρόνο, κάλεσε δύο φίλες της, ετοίμασε ένα γρήγορο φαγητό, και πήγε να το μοιράσει στους ανθρώπους της γειτονιάς που ήταν άστεγοι. Κι αυτή της η ιδέα με τα χρόνια μεγάλωσε και απέκτησε περισσότερους υποστηρικτές, που είδαν ότι και αυτή, κι αποφάσισαν να συμβάλλουν, όσο μπορεί ο καθένας, σ’ αυτό το όραμα. Σήμερα, μετά από 10 ολόκληρα χρόνια δράσεων, η Εθελοντική Διακονία Αστέγων έχει αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο ανθρώπων, εθελοντών και χορηγών, που θέλουν να προσφέρουν για το κοινό καλό, και να δώσουν το φωτεινό παράδειγμα, στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε.

Οι άστεγοι της Θεσσαλονίκης μιλούν στην κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα με περίσσεια αγάπη και έκδηλη συγκίνηση για τους εθελοντές του σωματείου, που πλέον έχουν γίνει οικογένειά τους.

Το ραντεβού τους είναι σταθερό, και βρέξει χιονίσει τα μέλη του σωματείου δίνουν το παρόν, για να μην αφήσουν κανέναν νηστικό, κανέναν ξυπόλυτο, κανέναν μόνο του. Μαγειρεύουν φρέσκο φαγητό και το διανέμουν κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, ενώ πέρα απ’ αυτό παρέχουν ρουχισμό κι ότι άλλο χρειάζεται σ’ αυτούς τους ανθρώπους, που τους λείπει. Θα ακούσετε συχνά πολλούς από αυτούς να αποκαλούν την κα. Κική ως «μαμά» τους, καθώς τους φροντίζει και τους σκέφτεται, έτσι όπως θα έκανε και μία μάνα.

Αυτό το πρόσωπο της αληθινής ανθρωπιάς και της ανιδιοτελούς αγάπης για τον συνάνθρωπο δείχνει το σωματείο της Εθελοντικής Διακονίας Αστέγων Θεσσαλονίκης, και καλεί όλους εμάς να συμβάλλουμε, όσο δύναται ο καθένας, σ’ αυτήν την όμορφη προσπάθεια. Μία μικρή μερίδα ζεστού φαγητού και μία μεγάλη αγκαλιά μπορούν να αλλάξουν πολλά γύρω μας!



