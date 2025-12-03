Σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παρουσιάζει ξεχωριστές ιστορίες από τη Θεσσαλονίκη. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Με το πρώτο σούρουπο, στους δρόμους της Θεσσαλονίκης εμφανίζεται ένα λευκό βανάκι. Μέλη της Εθελοντικής Διακονίας Αστέγων, κρατώντας σακούλες γεμάτες πακέτα με φρέσκο μαγειρεμένο φαγητό, δείχνουν έμπρακτα τι θα πει αλληλεγγύη. Εκεί, σε ένα άτυπο ραντεβού, συναντιούνται και χαμογελούν - άλλοι γιατί προσφέρουν και άλλοι γιατί νιώθουν ζεστασιά.

Η Θεσσαλονίκη του Διονύση Σαββόπουλου, μέσα από το βλέμμα και τα τραγούδια του. Μιλήσαμε με έναν παιδικό του φίλο, που θυμάται τα πρώτα του βήματα στη μουσική και με τον δημοσιογράφο που έχει γράψει τη βιογραφία του. Ένα σύντομο ταξίδι σε μια πόλη που σημάδεψε τον δημιουργό και μέσα από αυτόν σημάδεψε κι όλους εμάς.

Είναι ΚΑΠΗ και… ψύχραιμοι. Και σε λίγο καιρό, ανεβάζουν την πρώτη θεατρική παράσταση στη Θεσσαλονίκη με πρωταγωνιστές άνω των 66 ετών, υπό την καθοδήγηση του έμπειρου σκηνοθέτη Γιώργου Κιουρτσίδη, αποδεικνύοντας ότι η ηλικία δεν φοβάται την τέχνη.

