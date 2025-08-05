Η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Ιουλίου 2025 ανήλθε σε 3,76 εκατ., αυξημένη κατά 4,1% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024. Τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσίασαν άνοδο, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2024 κατά 1,2% και 5,4% αντίστοιχα.

Συνολικά, κατά τους πρώτους επτά μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 18,83 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,9%. Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση κατά 2,0% και 8,9% αντίστοιχα.

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των επτά πρώτων μηνών του 2025 ανήλθε σε 159.665, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 6,2% σε σχέση με το 2024. Οι πτήσεις εσωτερικού παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 1,3%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 9,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Πηγή: skai.gr

