Αυξημένη κατά 7,6% η επιβατική κίνηση του ΔΑΑ το α' εξάμηνο

Στα 3,45 εκατομμύρια άτομα ανήλθε η επιβατική κίνηση του Διεθνούς Αερολιμένα της Αθήνας, «Ελ. Βενιζέλος», κατά τη διάρκεια του Ιουνίου 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,6% σε σύγκριση με το 2024.

Τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσίασαν άνοδο, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2024 κατά 1,9% και 5,8% αντίστοιχα.

Συνολικά, κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 15,07 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 7,6%.

Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση κατά 2,2% και 9,8% αντίστοιχα.

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των έξι πρώτων μηνών του 2025 ανήλθε σε 127.992, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 6,8% σε σχέση με το 2024.

Οι πτήσεις εσωτερικού παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 1,1%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 10,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Πηγή: skai.gr

