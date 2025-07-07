Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αυξημένη κατά 7,6% η επιβατική κίνηση του ΔΑΑ το α' εξάμηνο

Κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 15,07 εκατομμύρια επιβάτες - Κατά 9,8% αυξήθηκε η κίνηση εξωτερικού

Επιβατική κίνηση

Στα 3,45 εκατομμύρια άτομα ανήλθε η επιβατική κίνηση του Διεθνούς Αερολιμένα της Αθήνας, «Ελ. Βενιζέλος»,  κατά τη διάρκεια του Ιουνίου 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,6% σε σύγκριση με το 2024. 

Τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσίασαν άνοδο, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2024 κατά 1,9% και 5,8% αντίστοιχα.

Συνολικά, κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 15,07 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 7,6%. 

Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση κατά 2,2% και 9,8% αντίστοιχα.

Επιβατική κίνηση

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των έξι πρώτων μηνών του 2025 ανήλθε σε 127.992, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 6,8% σε σχέση με το 2024. 

Οι πτήσεις εσωτερικού παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 1,1%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 10,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Κίνηση αεροσκαφών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος επιβατική κίνηση αεροδρόμιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark