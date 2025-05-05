Brown Ηotels: Πολυτελής διαμονή και all inclusive εμπειρίες σε δημοφιλείς προορισμούς που υπόσχονται ένα αξέχαστο καλοκαίρι

Λίγο πριν φτάσει το καλοκαίρι, τα Brown Hotels ανοίγουν και πάλι τις πόρτες των resorts τους και υπόσχονται μια αξέχαστη εμπειρία διαμονής. Άνεση, πολυτέλεια, φανταστικές πισίνες για βουτιές γαστρονομικές γεύσεις και η μαγεία της θάλασσας συνθέτουν όλα όσα χρειάζεστε για τις ιδανικές διακοπές. Από εκείνα που βρίσκονται μόλις λίγα χιλιόμετρα από την Αθήνα, εύκολα προσβάσιμα με το αυτοκίνητο έως την μαγευτική Κρήτη, τα resorts συστήνονται ανανεωμένα. Με αναβαθμισμένες εμπειρίες γαστρονομίας, ευεξίας και φιλοξενίας, είναι έτοιμα να απογειώσουν το φετινό σας καλοκαίρι.

Isla Brown Corinthia Resort & Spa, Curio Collection by Hilton

Ούτε μία ώρα δε χρειάζεται να περάσει, για να βρεθείς από την Αθήνα στους Αγίους Θεοδώρους και στο 5* resort, Isla Brown Corinthia Resort & Spa, Curio Collection by Hilton. Η περιοχή είναι must είτε για μια σύντομη weekend εξόρμηση είτε για πολυήμερες αποδράσεις από την πόλη. Η εμπειρία εδώ ξεκινά με πολυτελή διαμονή σε ένα από τα 166 δωμάτια με ανεμπόδιστη θέα είτε στον Σαρωνικό κόλπο είτε στον εξωτικό, καταπράσινο κήπο και κορυφώνεται μέσα από την ανανεωμένη γευστική ταυτότητα του resort, με επιλογές από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι και το τελευταίο cocktail κάτω από τα αστέρια.

Ξεκινήστε την ημέρα σας με έναν πλούσιο πρωινό μπουφέ και κλείστε την ιδανικά με δείπνο στο The Dine, το κεντρικό εστιατόριο του resort, μέσα από μια εκλεπτυσμένη ποικιλία διεθνών και τοπικών επιλογών. Για aperitifs και cocktails με πανοραμική θέα, ανεβείτε στο ELEVÉ Rooftop χαλαρώνοντας σε ξαπλώστρες δίπλα σε ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό που φωτίζει την ταράτσα τη νύχτα ενώ για all day bites το Garden Bar αποτελεί την απόλυτη επιλογή, με δροσιστικά snacks και μια εκλεπτυσμένη επιλογή από champagnes, σε συνεργασία με τη Moët & Chandon. Τέλος για ένα dininig experience με απίστευτη θέα το Aeon, το παραθαλάσσιο fine dining εστιατόριο του resort, απογειώνει την ελληνική κουζίνα με έμπνευση από τη μυθική ιστορία της περιοχής και μια εκλεκτή λίστα κρασιών από τη Νεμέα και όχι μόνο ενώ για όσους λατρεύουν τις ασιατικές γεύσεις το Susaki, προσφέρει μια τρομερά cocktails σε συνδυασμό με εντυπωσιακές γευστικές επιλογές.

Highlight αποτελούν οι δύο εντυπωσιακές πισίνες για στιγμές δροσιάς και χαλάρωσης, ενώ μην παραλείψετε να επισκεφτείτε το γυμναστήριο Τechnogym, με θέα τη θάλασσα, αλλά και το spa, που υπόσχεται στιγμές απόλυτης ευεξίας μέσα από εξειδικευμένες θεραπείες και αναζωογονητικά μασάζ.

Την ίδια στιγμή, το resort προσφέρει υψηλού επιπέδου επιλογές για τη φιλοξενία εκδηλώσεων, με επίκεντρο το Boathouse - έναν κομψό χώρο με μοναδική θέα στις δύο πισίνες και τη θάλασσα. Με δυνατότητα φιλοξενίας έως και 400 ατόμων, αποτελεί ιδανική πρόταση τόσο για εταιρικές όσο και για κοινωνικές περιστάσεις: από ένα αξέχαστο bachelorette party έως μια εντυπωσιακή γαμήλια δεξίωση.

Isla Brown Chania Resort, Curio Collection by Hilton

Με πανοραμική θέα στο Κρητικό Πέλαγος και ένα από τα πιο συναρπαστικά ηλιοβασιλέματα του νησιού που έχετε δει ποτέ, το Isla Brown Chania Resort, Curio Collection by Hilton βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του Κόλπου των Χανίων στην περιοχή Σταυρός, μόλις 15’ από το αεροδρόμιο των Χανίων. Πρόκειται για έναν προορισμό υψηλής αισθητικής που προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία φιλοξενίας πέντε αστέρων.

Με 201 premium δωμάτια που βλέπουν είτε στο πέλαγος είτε στους καταπράσινους κήπους – όλα με τη δική τους βεράντα ή μπαλκόνι – και με κομψές σουίτες που διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες, το resort προσφέρει την ιδανική βάση για κάθε είδους απόδραση: από ρομαντικά weekends έως long, slow summers. Συμπληρώνοντας αυτή την εμπειρία, οι τρεις εξωτερικές πισίνες, το εντυπωσιακό deck με ξαπλώστρες πάνω στη θάλασσα και η μοναδική θέα στο ηλιοβασίλεμα δημιουργούν το απόλυτο σκηνικό για στιγμές χαλάρωσης. Το πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο Technogym και το luxury spa με τέσσερις αίθουσες θεραπειών, προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες ευεξίας και μασάζ, σχεδιασμένες για την απόλυτη ανανέωση σώματος και πνεύματος.

Κι αν ο μοναδικός σκοπός του ταξιδιού είναι η απόλυτη ξεκούραση, τα 201 δωμάτια και σουίτες, με μπαλκόνι ή ιδιωτικό εξωτερικό χώρο και ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα ή στους καταπράσινους κήπους, προσφέρουν την απόλυτη αίσθηση γαλήνης και ιδιωτικότητας. Όσο για τη γαστρονομική εμπειρία; Υπάρχει μία πληθώρα προτάσεων. Στο a la carte κρητικό εστιατόριο του ξενοδοχείου, ELEÓNAS θα βρείτε αυθεντικές, κρητικές γεύσεις ενώ στο KRĒTES, θα απολαύστε μία πιο casual εμπειρία με buffet και δυνατότητα room service, για απόλαυση κάθε στιγμή της ημέρας. Για δροσιστικά cocktails στο ÍLIOS Sunny Pool Bar και εκλεπτυσμένες σαμπάνιες Moët & Chandon στο AERAS Bar, το ηλιοβασίλεμα βρίσκει το απόλυτο σκηνικό του με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Από την άλλη για όσους δεν θέλουν να αποχωριστούν τη θάλασσα, το LITHOS – Rocky Canteen, ένα ατμοσφαιρικό food truck ανάμεσα στους βράχους, σερβίρει snacks και αναψυκτικά ενώ απολαμβάνετε το μπάνιο σας.

Brown Beach Evia Island

Για μία απολαυστική απόδραση μόλις μίαμιση ώρα από την Αθήνα και εύκολα προσβάσιμη με το αυτοκίνητο βρίσκεται το Brown Beach Evia Island, στην Ερέτρια. Προορισμός τόσο για ζευγάρια που αναζητούν μια ρομαντική απόδραση και ένα δωμάτιο με θέα στη θάλασσα, όσο και για οικογένειες που θέλουν να περάσουν ξέγνοιαστες στιγμές σε μία ευρύχωρη Maisonette ή family room ειδικά σχεδιασμένη για να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα. Το resort προσφέρει είτε all-inclusive πακέτα με τρία πλούσια γεύματα buffet, άφθονα σνακ και δροσιστικά ποτά καθημερινά, είτε μια πιο ανάλαφρη εμπειρία, με δυνατότητα επιλογής για διαμονή μόνο με πρωινό.

Η μέρα ξεκινά με πλούσιο πρωινό σε μπουφέ έως τις 11:00, ενώ συνεχίζεται με αμέτρητες επιλογές σε φαγητό και ποτό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ανάμεσα στη δροσιά των πεύκων και δίπλα στην ιδιωτική παραλία του ξενοδοχείου. Όσο τα παιδιά απασχολούνται στο ειδικά διαμορφωμένο kids room υπό την επίβλεψη παιδαγωγού, οι γονείς μπορούν να απολαύσουν λίγο προσωπικό χρόνο στην πισίνα ή στην παραλία ή στο spa που λειτουργεί καθημερινά από τις 10:00 έως τις 19:00 και προσφέρει μια επιλεγμένη σειρά από θεραπείες σώματος και προσώπου που στοχεύουν στη σωματική χαλάρωση, την ψυχική αποφόρτιση και την αναζωογόνηση του νου.

Για ακόμη μεγαλύτερες οικογενειακές στιγμές, υπάρχει δυνατότητα από 1/6 είτε για θαλάσσια σπορ είτε για το aqua park με νεροτσουλήθρες για ενήλικες και παιδιά, μεγάλη πισίνα και ninja park - ιδανικός προορισμός για οικογενειακή δράση, παιχνίδι και ατελείωτο γέλιο.

Brown Beach Chalkida Kosher Resort

Για μία μοναδική εμπειρία σε ένα καταπράσινο τοπίο, το Brown Beach Chalkida Kosher Resort φέρνει κάτι από τη μαγεία των Κυκλάδων, μόλις μία ώρα οδήγηση από την Αθήνα. Στην παραλία του Αγίου Μηνά, πολύ κοντά στην πόλη της Χαλκίδας, το πρώην ξενοδοχείο Pelagos υποδέχεται τους επισκέπτες του με δύο παραλίες με ξαπλώστρες για όσους λατρεύουν τη θάλασσα, αλλά και με μία εντυπωσιακή πισίνα λίγα σκαλιά πάνω από την αμμουδιά. Το εστιατόριο σερβίρει μεσογειακές γεύσεις, ενώ το πρωινό διαρκεί μέχρι τις 11:00 για να ξεκινά η μέρα χωρίς βιασύνη. Τreatment rooms, pool bar, γήπεδα τένις και ποδοσφαίρου και kids room, συνθέτουν μια εμπειρία διαμονής που συνδυάζει ξεκούραση και δραστηριότητα.

