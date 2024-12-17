Avatar: Που βρίσκονται τα πραγματικά βουνά Hallelujah

Στη βορειοδυτική γωνία της επαρχίας Χουνάν, στην Κίνα, βρίσκεται ένα μαγευτικό τοπίο που ενέπνευσε τα κινηματογραφικά βουνά Αλληλούια (Hallelujah στο Avatar, τα οποία «αιωρούνταν πάνω από την Πανδώρα».

Πρόκειται για το Zhangjiajie, το πρώτο εθνικό πάρκο της Κίνας, που ιδρύθηκε το 1982 και έδωσε στον Τζέιμς Κάμερον την έμπνευση για τα φανταστικά βουνά του πλανήτη των Νάβι.

Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, βράχοι από χαλαζία και ψαμμίτη υψώβονται μέσα από τα σύνεφα ομίχλης που πέφτουν στο πάρκο και δίνουν την εντύπωση αιωρούμενων βουνών.

Το δάσος του Zhangjiajie βρίσκεται εντός της ιστορικής περιοχής Γουλινγκγιουάν, που αποτελείται από 3.000 στήλες με τις περισσότερες να ξεπερνούν τα 200 μέτρα σε ύψος.

Η περιοχή συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco το 1992 και αργότερα έλαβε το καθεστώς Παγκόσμιου Γεωπάρκου το 2001.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.