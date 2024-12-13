ΕΟΤ: Η σερβική τουριστική αγορά ανακαλύπτει την Δυτική Μακεδονία

Τα σημαντικότερα αξιοθέατα, τις μοναδικές θεματικές εμπειρίες και τις άριστες τουριστικές υποδομές της Δυτικής Μακεδονίας είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά στελέχη δύο ταξιδιωτικών γραφείων και μία δημοσιογράφος από την Σερβία, στη διάρκεια ταξιδίου εξοικείωσης (fam trip) που διοργάνωσε στην περιοχή από τις 5 έως και τις 9 Δεκεμβρίου η Υπηρεσία ΕΟΤ Σερβίας.

Το fam trip πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σε συνέχεια ειδικής εκδήλωσης τον περασμένο Οκτώβριο στο Βελιγράδι για την προώθηση των κρασιών της Βόρειας Ελλάδας στη σερβική αγορά.

Κατά την παραμονή τους στην περιοχή, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν τον Βελβεντό, την Καστοριά, την Σιάτιστα, το Εθνικό Πάρκο Πρεσπών, τους Ψαράδες, την Φλώρινα, το Νυμφαίο, το Αμύνταιο και άλλα σημεία, ενώ παράλληλα είχαν την ευκαιρία να ζήσουν τις μοναδικές θεματικές εμπειρίες που αυτή προσφέρει με πραγματοποίηση υπαίθριων δραστηριοτήτων, περιηγήσεις σε σπήλαια, ξεναγήσεις σε τοπικά οινοποιεία, γνωριμία με την παραδοσιακή γαστρονομία κ.ά.

Ακόμα, η σερβική αποστολή είχε συναντήσεις με εκπροσώπους τοπικών φορέων και επιχειρήσεων, προκειμένου να διαμορφώσει ολοκληρωμένη εικόνα για τις τουριστικές υποδομές και τις συνολικές τουριστικές υπηρεσίες της περιφέρειας.

Η συγκεκριμένη δράση της Υπηρεσίας ΕΟΤ Σερβίας εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του οργανισμού για την ανάδειξη λιγότερο γνωστών ελληνικών τουριστικών προορισμών, αλλά και την προβολή και προώθηση των αυθεντικών εμπειριών (οινοτουρισμός, οικοτουρισμός, τουρισμός υπαίθρου κ.ά.), που προσφέρει η χώρα μας στους επισκέπτες της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.