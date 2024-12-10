Το ενδιαφέρον των διεθνών ΜΜΕ προσελκύει η Κάρπαθος, ως ένας από τους πλέον ανερχόμενους προορισμούς του κόσμου για το 2025. Το CEO Today που απευθύνεται σε 250.000 διευθυντικά στελέχη εταιρειών, δημοσίευσε έρευνα με τους δέκα κορυφαίους προορισμούς του κόσμου, που προσφέρουν την χαρά της εξερεύνησης και της αληθινής απόδρασης, τοποθετώντας την Κάρπαθο στη δεύτερη θέση.

Σύμφωνα με το CEO Today Magazine, «με τις εκπληκτικές παραλίες και το εντυπωσιακό ορεινό τοπίο που αποπνέει ακατέργαστη ομορφιά, η Κάρπαθος κατάφερε να ξεφύγει από τα "νύχια" του μαζικού τουρισμού, διατηρώντας τη γοητεία της ως ανέγγιχτος παράδεισος. Ξεχωρίζουν τα φεστιβάλ με παραδοσιακή μουσική και εκπληκτική γαστρονομία». Προηγήθηκαν προγραμματισμένες επαφές του δήμου με δημοσιογράφους και συντάκτες που αρθρογραφούν συστηματικά σε μεγάλα διεθνή ΜΜΕ όπως The Sun, Guardian και το εν λόγω μέσο και οι οποίοι έδειξαν έντονο ενδιαφέρον τόσο για το εύρος εναλλακτικών δραστηριοτήτων στο νησί όσο και για το πρόσφατο φεστιβάλ γαστρονομίας που διοργάνωσε ο δήμος.

Στο ίδιο μήκος κύματος εκπέμπει και ο πολωνικός ταξιδιωτικός ιστότοπος travel2.pl, που μέσα από 3 αφιερώματα καλεί τους λάτρεις της Ελλάδας «να επισκεφτούν τα γραφικά χωριά της Καρπάθου και τη μυθική Όλυμπο, να δοκιμάσουν μακαρούνες και να μυηθούν στις παραδόσεις του αυθεντικού προορισμού των Δωδεκανήσων».

Παράλληλα το μεγαλύτερο διαδικτυακό ταξιδιωτικό περιοδικό της Σκανδιναβίας Freedom Travel προτείνει την Κάρπαθο μέσα από βίντεο και σειρά άρθρων, που «ταξιδεύουν» το κοινό σε εξωτικές παραλίες, δραστηριότητες στη φύση, θαλάσσιες εκδρομές, περιηγήσεις σε γραφικούς οικισμούς και γαστρονομικές απολαύσεις.

Σημειώνεται πως ο Δήμος Καρπάθου οργάνωσε τον Σεπτέμβριο δημοσιογραφικές αποστολές από Πολωνία και Σουηδία, με στόχο την έγκαιρη προβολή για τη νέα σεζόν. «Στόχος μας είναι η ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών και η προβολή διαφορετικών πτυχών του προορισμού που επιτρέπουν την επισκεψιμότητα πριν και μετά την υψηλή σεζόν», τόνισε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Καρπάθου Τάσος Μηλιός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

