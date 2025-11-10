Διεθνή τιμητική διάκριση απέσπασε στα ετήσια Greek Travel Awards η Άνδρος, η οποία ήταν υποψήφια στην κατηγορία του καλύτερου περιπατητικού προορισμού της Ελλάδας.

Στα βραβεία που διοργανώνει το Γραφείο ΕΟΤ Μ.Βρετανίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια, το βρετανικό κοινό επέλεξε την Άνδρο ως τον κορυφαίο προορισμό της Ελλάδας για πεζοπορία το 2025.

Το Βρετανικό κοινό ψήφισε Άνδρο ως τον κορυφαίο περιπατητικό προορισμό της Ελλάδας για το 2025 στο πλαίσιο των καθιερωμένων ετήσιων Greek Travel Awards που διοργανώνει το Γραφείο ΕΟΤ Μ. Βρετανίας τα τελευταία 4 χρόνια!#Andros #Cyclades #GreekIslands #AndrosIsland #Greece pic.twitter.com/etgEORrcxk — Visit Andros / Άνδρος (@Visit_Andros) November 9, 2025

Το βραβείο συνεπάγεται σημαντική προβολή για τον προορισμό στη Μ. Βρετανία καθώς τα αποτελέσματα παρακολούθησαν έγκυροι δημοσιογράφοι, bloggers και επαγγελματίες του τουρισμού.

Σημειώνεται πως η ψηφοφορία του ταξιδιωτικού κοινού για τα βραβεία Greek TravelAwards 2025 έγινε σε συνεργασία με τις πλατφόρμες IceLolly και Travelsupermarket, δύο εκ των πλέον καθιερωμένων δημοφιλών μηχανών σύγκρισης τιμών και κρατήσεων πακέτων διακοπών και άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σημειώνεται ότι σε όλο το προηγούμενο διάστημα, δυναμική ήταν η συνεργασία μεταξύ του Γραφείου ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και του Δήμου 'Ανδρου ενώ υλοποιούνταν ενέργειες προβολής και από τους δυο φορείς.

Πηγή: skai.gr

