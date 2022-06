Μεγαλόδοντες: Οι τρομεροί θηρευτές των ωκεανών - Έκαναν επιθέσεις εξόντωσης μεταξύ τους και ο χαμένος γινόταν το «γεύμα» του νικητή!

Τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει αρκετά ενδιαφέροντα δημοσιεύματα για αυτούς τους τρομερούς θαλάσσιους θηρευτές. Πρόσφατη μελέτη κάνει λόγο για μια μάχη επιβίωσης που υπήρξε ανάμεσα στους μεγαλόδοντες και τους λευκούς καρχαρίες, η οποία ξεκίνησε πριν από πέντε εκατομμύρια χρόνια.

Ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής επιστήμονες του Πανεπιστημίου Πρίνστον στις ΗΠΑ, στην επιθεώρηση «Science Advances», αποκαλύπτει ενδιαφέροντα στοιχεία για αυτούς τους παράξενους… «κανίβαλους» των ωκεανών. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια νέα επαναστατική τεχνική και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτοί οι κορυφαίοι θηρευτές πραγματοποιούσαν επιθέσεις εξόντωσης μεταξύ τους και ο χαμένος γινόταν το «γεύμα» του νικητή.

Megatooth sharks, commonly known as megalodons, may have had the all-time highest food web position among marine predators. https://t.co/aPrTmQDCht pic.twitter.com/kIbkoiuTQy