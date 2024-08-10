H πρώην εκτελεστική διευθύντρια του YouTube Σούζαν Γουοτζίσκι πέθανε μετά από δίχρονη μάχη με τον καρκίνο ανέφερε σήμερα, σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο

Σούνταρ Πιτσάι, διευθύνων σύμβουλος της Google.

H Γουοτζίσκι ήταν μία από τις πρώτες εργαζόμενες του YouTube. Πέθανε σε ηλικία 56 ετών.

«Είμαι απίστευτα λυπημένος από την απώλεια της αγαπημένης μου φίλης Σούζαν Γουοτζίσκι που έζησε για δύο χρόνια με τον καρκίνο. Η ίδια, βρέθηκε στο επίκεντρο της ιστορίας της Google, ενώ είναι δύσκολο να φανταστώ τον κόσμο χωρίς αυτήν», ανέφερε ο Πιτσάι στην ανάρτησή του.

Η Γουοτζίσκι, ήταν μία από τις πιο σημαντικές γυναίκες στον τομέα της τεχνολογίας, ενώ παραιτήθηκε από τα καθήκοντά της στο YouTube το 2023, έχοντας παραμείνει στη θέση της για εννέα χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

