Οι Περσείδες, μια από τις πιο εκπληκτικές βροχές μετεωριτών του 2024, είναι τώρα σε πλήρη εξέλιξη, ίσως να είχατε ήδη την τύχη να ρίξετε μια ματιά στα γρήγορα, λαμπερά πεφταστέρια καθώς περνούν τον νυχτερινό ουρανό.

Όσο πλησιάζουμε τα μέσα Αυγούστου οι βροχές μετεωριτών θα γίνουν πιο εντυπωσιακές. Κατά τη διάρκεια της κορύφωσης των βροχών μπορεί να δείτε, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν έως και 100 μετεωρίτες την ώρα. Μερικά από αυτά μπορεί επίσης να είναι φλεγόμενες βολίδες, σύμφωνα με το BBC.

Σε αντίθεση με τις βροχές μετεωριτών που έλαβαν χώρα άλλες χρονιές, φέτος το φεγγαρόφωτο πιθανόν να μην επικαλύψει το υπερθέαμα. Πράγματι, ενώ το μέγεθος της σελήνης αυξάνεται καθώς μπαίνει για τα καλά ο Αύγουστος, τη στιγμή που θα βυθιστεί κάτω από τον ορίζοντα θα αρχίσει να αυξάνεται η δραστηριότητα των μετεωριτών. Πρόκειται για έναν ευτυχή συγχρονισμό.

Πότε είναι η καλύτερη στιγμή να δείτε τη βροχή των Περσείδων;

Η βροχή των μετεωριτών Περσείδων ξεκίνησε στις 17 Ιουλίου 2024 και θα συνεχιστεί περίπου μέχρι τις 24 Αυγούστου. Η καλύτερη στιγμή για να δείτε μετεωρίτες είναι ανάμεσα στα μεσάνυχτα και το ηλιοβασίλεμα.

Η βροχή των μετεωριτών κορυφώνεται στις 12 Αυγούστου. Αυτή είναι και η στιγμή που περιμένουμε να δούμε περισσότερους μετεωρίτες. Η καλύτερη στιγμή για να παρακολουθήσετε τις Περσείδες θα είναι τις νύχτες 11/12 Αυγούστου και 12/13 Αυγούστου.

Βάλτε ξυπνητήρι ανάμεσα στα μεσάνυχτα και πριν αρχίσει να φωτίζει ο ουρανός (γύρω στις 5:30 π.μ. στο Ηνωμένο Βασίλειο, 6 π.μ. στη Νέα Υόρκη και στο Λος Άντζελες), θα αποφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα.

Τι προκαλεί τη βροχή των Περσείδων;

Καθώς οι κομήτες πλησιάζουν τον Ήλιο, θερμαίνονται και κομμάτια τους αποκόπτονται. Τα υπολείμματα αυτά αποτελούνται από πέτρα, σκόνη και πάγο και ποικίλλουν σε διαστάσεις. Είναι πιθανό η τροχιά ενός κομήτη να διασχίζει αυτή της Γης, οπότε μέρος των υπολειμμάτων θα βρεθεί στην πορεία της. Όταν τα υπολείμματα συναντήσουν την ατμόσφαιρα της Γης, θερμαίνονται, αγγίζοντας θερμοκρασίες χιλιάδων βαθμών Κελσίου και αναφλέγονται, λόγω των μεγάλων ταχυτήτων τους και της τριβής με τα σωματίδια του ατμοσφαιρικού αέρα. Το αποτέλεσμα είναι μία εντυπωσιακή βροχή διαττόντων αστέρων.

Τα αντικείμενα που εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης ονομάζονται «μετέωρα». Τα μικρότερα από αυτά εξατμίζονται πλήρως μέσα στην ατμόσφαιρα, αφήνοντας πίσω τους ένα φωτεινό ίχνος, χωρίς κανένα τμήμα τους να φτάνει στην επιφάνεια της Γης. Σε αυτή την περίπτωση, ονομάζονται «διάττοντες αστέρες» ή «πεφταστέρια». Μεγαλύτερα μετέωρα, που καλούνται «βολίδες», μπορεί να εκραγούν στην ατμόσφαιρα. Οι βολίδες ξεπερνούν σε λαμπρότητα τους πιο λαμπρούς πλανήτες. Σπανιότερα, φωτίζουν ολόκληρο τον ουρανό και είναι πιθανό να συνοδεύονται από ήχο.

Το φαινόμενο της βροχής διαττόντων είναι περιοδικό, καθώς η Γη θα συναντά τα υπολείμματα του κομήτη κάθε φορά που θα περνάει από το συγκεκριμένο σημείο της τροχιάς της, το οποίο αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες ημερομηνίες του χρόνου, όπως τα μέσα Αυγούστου για τις Περσείδες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.