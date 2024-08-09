Η Samsung Electronics ανακαλεί περισσότερες από 1,1 εκατομμύριo ηλεκτρικές σόμπες που πωλήθηκαν στις ΗΠΑ από το 2013, μετά από αναφορές για 250 πυρκαγιές που κατέστρεψαν περιουσίες, σκότωσαν κατοικίδια και τραυμάτισαν περίπου 40 άτομα.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία προσφέρει δωρεάν κλειδαριές και καλύμματα σε αγοραστές για πάνω από 12 μοντέλα σόμπας, πράγμα που εξασφαλίζει ότι τα μπροστινά κουμπιά παραμένουν στη θέση «off». Σημειώνεται ότι η Samsung πούλησε τις σόμπες μέσω καταστημάτων λιανικής από την Best Buy στην Costco σε εθνικό επίπεδο μεταξύ 1.250 και 3.050 δολαρίων, όπως αναφέρει ανακοίνωση της Επιτροπής Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων των ΗΠΑ.

Βέβαια, ο τεχνολογικός κολοσσός επιβεβαίωσε τα διορθωτικά μέτρα και τις λεπτομέρειες πωλήσεων σε μια δήλωση που δεν ανέφερε πυρκαγιές ή τραυματισμούς. Το πρόβλημα με τα μπροστινά πόμολα αφορά τη βιομηχανία και η Samsung συνεργάζεται με την Επιτροπή και άλλες μεγάλες μάρκες για την αντιμετώπιση των προτύπων ασφαλείας, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας. Η κορεατική εταιρεία σχεδιάζει να προσφέρει μόνο τις επιδιορθώσεις, όχι επιστροφές χρημάτων ή ανταλλαγές, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

Οι επωνυμίες καταναλωτών σε όλο τον κόσμο είναι εξοικειωμένες με τις ανακλήσεις προϊόντων. Η ίδια η Samsung πραγματοποίησε μια από τις μεγαλύτερες ανακλήσεις που έγιναν ποτέ στον κλάδο της τεχνολογίας το 2016, όταν έβγαλε την πρίζα μιας σειράς τηλεφώνων Galaxy Note που είναι επιρρεπείς στη φωτιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.