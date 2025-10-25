Βίντεο: Τεράστια αποθήκη που λειτουργεί μόνο με AI ρομπότ

Μοιάζει με ταινία Επιστημονικής Φαντασίας, αλλά δεν είναι πλάνα του Star Wars. Στο βίντεο βλέπετε αυτό που ονομάζεται «Ghost Logistics Center», και πραγματικά μοιάζει η τεράστια αποθήκη μοιάζει με «στοιχειωμένη», δεν υπάρχει άνθρωπος.

Πρόκειται για μια πλήρως αυτοματοποιημένη αποθήκη που λειτουργεί εξ ολοκλήρου από ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης χωρίς εργάτες. Από τη διαλογή και τη στοίβαξη έως τη φόρτωση και την παράδοση, κάθε εργασία εκτελείται από έξυπνες μηχανές που εργάζονται σε τέλειο συντονισμό 24 ώρες την ημέρα, επτά μέρες την εβδομάδα.



Αυτό είναι το νέο πρόσωπο της έξυπνης εφοδιαστικής και της Βιομηχανίας 4.0, όπου η αποτελεσματικότητα, η ακρίβεια και η ταχύτητα υπερβαίνουν κατά πολύ τις ανθρώπινες δυνατότητες.



Στην Κίνα και σε όλη την Ασία, αυτές οι «αποθήκες-φαντάσματα» επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο κινούνται τα αγαθά, χωρίς φώτα, χωρίς διαλείμματα, χωρίς σφάλματα, απλώς καθαρός αυτοματισμός. Το μέλλον της εφοδιαστικής είναι ήδη εδώ και είναι τρομακτικό και εκπληκτικό ταυτόχρονα.

Πηγή: skai.gr

