Ένα ολόκληρο και τέλεια διατηρημένο αυγό δεινοσαύρου ανακαλύφθηκε πρόσφατα στην Αργεντινή και έχει αφήσει άναυδους τους ειδικούς σε όλο τον κόσμο.

Το προϊστορικό αυγό ανακαλύφθηκε στο Ρίο Νέγκρο στην Παταγονία και χρονολογείται πριν από 70 εκατομμύρια χρόνια.

Εξωτερικά, μοιάζει πάρα πολύ με ένα αυγό στρουθοκαμήλου. Ωστόσο, το αυγό αυτό πιθανότατα γεννήθηκε από ένα μέλος του γένους Bonapartenykus - ένα μικρό, σαρκοφάγο θηράποδο που ζούσε στην περιοχή κατά τα τέλη της Κρητιδικής περιόδου.

Έτσι θα έμοιαζε ο Βοναπαρτένυκος , σύμφωνα με έρευνες των παλαιοντολόγων

Παλαιοντολόγοι από το Εργαστήριο Συγκριτικής Ανατομίας και Εξέλιξης των Σπονδυλωτών της Αργεντινής, με επικεφαλής τον Δρ. Φεντερίκο Αγνολίν, ανακάλυψαν το αυγό δεινοσαύρου μαζί με μια φωλιά.

¡Hallan huevo fosilizado de dinosaurio! 🦖 🦕



Así fue el momento exacto en que dos paleontólogos del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (@paleocueva.lacev) de Argentina hallaron un huevo de dinosaurio.



🐾 El fósil tiene más de 70 millones de años… pic.twitter.com/Rb3CYqA8yF — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) October 15, 2025

Αν και αυγά δεινοσαύρων έχουν βρεθεί στην περιοχή και στο παρελθόν, ένα τόσο καλά διατηρημένο είναι πολύ σπάνιο.

Μπορεί ακόμη και να περιέχει εμβρυϊκό υλικό, σύμφωνα με την αρχαιολογική ομάδα - η οποία σχεδιάζει να πραγματοποιήσει εις βάθος σαρώσεις για να το διαπιστώσει.

Ο Δρ. Φεντερίκο Αγνολίν, την στιγμή που ανακαλύπτει συγκινημένος το αυγό

«Ήταν μια πλήρης και απόλυτη έκπληξη», δήλωσε στο National Geographic ο Gonzalo Muñoz, από το Μουσείο Φυσικών Επιστημών Bernardo Rivadavia της Αργεντινής.

Οπως εξήγησε, τα αυγά από σαρκοφάγους δεινόσαυρους είναι ιδιαίτερα σπάνια για διάφορους λόγους.

«Πρώτον, υπήρχαν λιγότεροι σαρκοφάγοι από φυτοφάγους δεινόσαυρους», είπε. «Αλλά εκτός από αυτό, τα αυγά τους έμοιαζαν περισσότερο με των πτηνών, καθώς η γενεαλογία των σαρκοφάγων δεινοσαύρων είναι αυτή που οδήγησε στα πτηνά.

«Επομένως, θα ήταν πιο ευαίσθητα αυγά, με πολύ λεπτότερα κελύφη, πιο επιρρεπή στην καταστροφή»

«Η εύρεση αυτών των τύπων αυγών είναι πιο δύσκολη. Γι' αυτό η ανακάλυψη αυτή είναι τόσο εξαιρετική και εντυπωσιακή» είπε χαρακτηριστικά.

