Kίνημα της αποσύνδεσης: Νέοι λένε όχι στα smartphones

Μια νέα βρετανική έρευνα φέρνει στο φως ένα εντυπωσιακό φαινόμενο: Οι νέοι ηλικίας 16 έως 21 ετών εκφράζουν την επιθυμία να είχαν μεγαλώσει χωρίς το διαδίκτυο. Τρανταχτό είναι το αίτημά τους για αυστηρότερους περιορισμούς στα social media και τη θέσπιση «ψηφιακών ωρών κοινής ησυχίας». Για πολλούς, αυτή η στάση ενδέχεται να μοιάζει ειρωνική, όμως o λογαριασμός *«The Offline Club»* στο Instagram αριθμεί πάνω από 530.000 ακολούθους, δείχνοντας την αυξανόμενη επιρροή ενός παγκόσμιου φαινομένου.

Αναλογική συνύπαρξη στον ψηφιακό κόσμο

Ο Offline Club, πρωτοβουλία τριών νέων Ολλανδών, στοχεύει στην επανασύνδεση των ανθρώπων με τον «πραγματικό κόσμο»· ειρωνικά, το κάνει μέσω... Instagram. Με το σύνθημα *«Άλλαξε την οθόνη σου με... πραγματικό χρόνο»*, οργανώνει συναντήσεις από τις οποίες απουσιάζουν κατηγορηματικά τα κινητά και οι υπολογιστές. Εκεί, νεαροί διαβάζουν, ζωγραφίζουν, παίζουν επιτραπέζια παιχνίδια ή απλώς απολαμβάνουν ήρεμες στιγμές, χωρίς την πίεση της ψηφιακής παρουσίας. Μεγαλύτερης διάρκειας δράσεις ψηφιακής αποτοξίνωσης πλέον διοργανώνονται σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις όπως το Λονδίνο, το Παρίσι και το Βερολίνο, πέραν του Άμστερνταμ όπου ξεκίνησαν.

Το «κίνημα της αποσύνδεσης» και οι ανησυχίες των νέων

Παρότι υπάρχουν τεχνικοί περιορισμοί χρήσης στα έξυπνα κινητά, σύμφωνα με στοιχεία της Bitkom, οι νέοι 16–29 ετών περνούν κατά μέσο όρο πάνω από τρεις ώρες ημερησίως στο κινητό τους. Η πραγματικότητα ίσως ξεπερνά και αυτόν τον αριθμό. Ταυτόχρονα, η επιθυμία για λιγότερο ψηφιακό χρόνο φαίνεται να κερδίζει έδαφος. Το λεγόμενο *«κίνημα της αποσύνδεσης»* εκφράζει τη στροφή μιας γενιάς που εξουθενώθηκε από την υπερσύνδεση και αναζητά πλέον αυθεντικότητα και ουσία στις διαπροσωπικές της σχέσεις.

Σύμφωνα με έρευνα του Βρετανικού Ιδρύματος Προτύπων σε 1.293 νέους, το 70% αισθάνεται πολύ άσχημα μετά τη χρήση social media, ενώ το 46% δήλωσε ότι θα προτιμούσε να είχε ενηλικιωθεί σε έναν κόσμο χωρίς ίντερνετ. Το 50% στηρίζει την προοπτική ψηφιακής απαγόρευσης μετά τις 22:00.

Η ψυχική υγεία στο προσκήνιο

Η υπερβολική χρήση των κινητών σχετίζεται άμεσα με ψυχικές διαταραχές όπως κατάθλιψη, άγχος και διαταραχές ύπνου. Πρόσφατη επιστημονική μελέτη, δημοσιευμένη στο *BMC Medicine*, έδειξε ότι μια μείωση της χρήσης κινητού για τρεις εβδομάδες μπορεί να μειώσει τα καταθλιπτικά συμπτώματα κατά 27%. Παράλληλα, ο ΟΟΣΑ προειδοποιεί πως η ψυχική υγεία των νέων επιδεινώνεται σταθερά τα τελευταία 15 χρόνια, με την πανδημία να επιταχύνει αυτήν την τάση.

Θεσμικές πρωτοβουλίες για τον ψηφιακό χρόνο

Η διεθνής συζήτηση μεταφέρεται πλέον στα κοινοβούλια. Στη Βρετανία, ο υπουργός Τεχνολογίας Πίτερ Κάιλ εξετάζει την υποχρεωτική *«ψηφιακή απαγόρευση»* για νέους μετά τις 22:00, ενώ η Αυστραλία πρωτοπορεί απαγορεύοντας τη χρήση social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών από το 2024. Παρόμοια συζήτηση ανοίγει και στην Ελλάδα και στη Γερμανία.

Σημαντική ήταν η ανταπόκριση σε πρόσφατη εκδήλωση του Offline Club στο Λονδίνο, όπου πάνω από 1.000 συμμετέχοντες έκλεισαν τα κινητά τους, επιβραβεύοντας το βίωμα χωρίς οθόνες. Αξίζει να σημειωθεί πως οι φωτογραφίες ανέβηκαν τελικά... στο Instagram.

Επιμέλεια: Ιωσηφίνα Τσαγκαλίδου

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.