Η εκτόξευση του πυραύλου Falcon 9 της εταιρείας SpaceX, η οποία είχε προγραμματιστεί για σήμερα, αναβλήθηκε την τελευταία στιγμή λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Το τετραμελές πλήρωμα αποτελείται από δύο αστροναύτες της NASA, έναν Ρώσο κοσμοναύτη και έναν Ιάπωνα αστροναύτη. Οι αστροναύτες είχαν ήδη επιβιβαστεί στο διαστημικό σκάφος Dragon, στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, με προγραμματισμένη ώρα εκτόξευσης στις 19.09 (ώρα Ελλάδας).

Αναβολή λόγω επιδείνωσης καιρού

Σχεδόν ένα λεπτό πριν από τη προγραμματισμένη εκτόξευση, οι ελεγκτές αποστολής της SpaceX αναγκάστηκαν να διακόψουν την αντίστροφη μέτρηση, καθώς πλησίαζαν μαύρα σύννεφα που προμήνυαν καταιγίδα στην περιοχή. Η ασφάλεια του πληρώματος παρέμεινε πρωταρχικό μέλημα, οδηγώντας στην απόφαση για αναβολή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της NASA, η εκτόξευση θα επαναπρογραμματιστεί για αύριο Παρασκευή, υπό την προϋπόθεση ότι οι καιρικές συνθήκες θα το επιτρέψουν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.