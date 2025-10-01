Η OpenAI, σε συνεργασία με την Stripe, παρουσίασε το Agentic Commerce Protocol (ACP). Το ACP ενεργοποιεί την άμεση ολοκλήρωση διαδικτυακών αγορών, επιτρέποντας στους χρήστες να αγοράζουν προϊόντα μέσα από τη διεπαφή ChatGPT χωρίς να επισκέπτονται τον ιστότοπο του πωλητή.

Αυτό μετατρέπει την παραδοσιακή διαδικασία αγοράς σε μια εμπειρία διαλόγου, όπου οι αγοραστές ενδέχεται να μην επισκεφθούν ποτέ τους ιστότοπους των πωλητών.

Η OpenAI και η Stripe ανέπτυξαν από κοινού το ACP και το κυκλοφόρησαν ως ανοιχτό λογισμικό για να ενθαρρύνουν την ευρεία υιοθέτησή του.

Η Stripe προβλέπεται να επεξεργαστεί πληρωμές άνω των 1,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 29% των online πωλήσεων.

Το Instant Checkout θα επιτρέπει απρόσκοπτες αγορές, παρακάμπτοντας τα παραδοσιακά βήματα πλοήγησης και την εξατομίκευση πριν από την αγορά. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμη κανάλι πωλήσεων: μεταφέρει την ολοκλήρωση της αγοράς και την εξατομίκευση από τις εμπειρίες στον ιστότοπο σε εμπειρίες με τη μεσολάβηση ΑΙ πρακτόρων, σημειώνει η Τhe AI Journal.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.