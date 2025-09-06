Ασπίδα για τους ανηλίκους το Kids Wallet - Σχεδόν 15.000 αποβολές μαθητών πέρυσι λόγω κινητού

Ένα σημαντικό βήμα για την προστασία και ενδυνάμωση της νέας γενιάς πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής Kids Wallet, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση του εθισμού των ανηλίκων στο διαδίκτυο και της προστασίας της ασφάλειας των παιδιών. Οι σχετικές δράσεις παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, στο περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και του Υφυπουργού Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη συνδυασμού τεχνολογικών λύσεων με εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, ενημερωτικές δράσεις και υποστηρικτικές δομές, προκειμένου να διασφαλίζεται η ολιστική προσέγγιση απέναντι στις προκλήσεις της σύγχρονης ψηφιακής εποχής.

Kids Wallet: Ασπίδα κατά του εθισμού και προστασία των ανηλίκων

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου ανέδειξε την κρίσιμη ανάγκη για προστασία των ανηλίκων, τονίζοντας: «Η ανεξέλεγκτη έκθεση στις οθόνες οδηγεί σε απώλεια ύπνου, επιβράδυνση των γνωσιακών δεξιοτήτων, ψυχολογικά προβλήματα. Αξιοποιούμε την τεχνολογία ως ασπίδα απέναντι στους κινδύνους που ενέχει η ίδια η εξέλιξή της. Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέδειξε σε διεθνές επίπεδο την ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του αλγοριθμικού εθισμού. Σχεδιάσαμε μια συνεκτική Εθνική Στρατηγική, υλοποιήσαμε το Kids Wallet, που ενσωματώνει δυνατότητες γονικού ελέγχου και επαλήθευσης ηλικίας, προκειμένου να στηρίξουμε τους γονείς στη θέσπιση ορίων».

Όπως διευκρίνισε, το Kids Wallet, σε συνδυασμό με το Gov.gr Wallet, αποτελούν βασικά εργαλεία για την αποτροπή της πρόσβασης ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης, αλκοόλ και τυχερά παιχνίδια. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα πρωτοπορεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλέον υιοθετεί παρόμοια εργαλεία για επιβεβαίωση ηλικίας, ενώ εταιρείες-κολοσσοί όπως η Meta στηρίζουν ενεργά τις ελληνικές προτάσεις.

Αποβολές για χρήση κινητών στα σχολεία: Αποτελέσματα και προσδοκίες

Αναφερόμενη στη σημασία της προστασίας των παιδιών, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σημείωσε πως τα παιδιά «ζουν ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους στον ψηφιακό κόσμο», γεγονός που συνοδεύεται από σημαντικούς κινδύνους όπως ο εθισμός, ο εκφοβισμός και η παραπληροφόρηση. Η ίδια τόνισε τις συντονισμένες ενέργειες της κυβέρνησης ως προς την ευαισθητοποίηση, τη σωστή εκπαίδευση και τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων προστασίας.

Αναφορικά με το μέτρο απαγόρευσης της χρήσης κινητών στα σχολεία, η κ. Ζαχαράκη γνωστοποίησε ότι από τον Σεπτέμβριο του 2024 έως τον Μάιο του 2025 καταγράφηκαν 14.806 αποβολές για χρήση κινητού στη σχολική τάξη. Συμπλήρωσε μάλιστα την ελπίδα ότι φέτος η συμμόρφωση θα είναι ακόμη μεγαλύτερη: «Έστω κι αν ήταν μία μονόωρη αποβολή, σίγουρα είναι κάτι που έδωσε το στίγμα, ότι όταν είσαι στο σχολείο το κινητό μένει στην τσέπη, στο σάκο ή στο σπίτι».

Δράσεις του Υπουργείου Υγείας για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων

Στο πλαίσιο των προσπαθειών πρόληψης και στήριξης της ψυχικής υγείας, ο Υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος επισήμανε ότι διαμορφώνεται ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων για την αντιμετώπιση του ψηφιακού εθισμού, με επίκεντρο τη γονική μέριμνα. Όπως ανέφερε, μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων συγκαταλέγονται:

Η δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και εξ αποστάσεως συνεδριών μέσω της γραμμής 10306

Η ίδρυση Μονάδων Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας με Κέντρα Υποστήριξης Οικογένειας σε κάθε Περιφέρεια έως το 2025

Τα πανελλαδικά προγράμματα απεξάρτησης από το διαδίκτυο και η ίδρυση Εθνικού Παρατηρητηρίου για τον ψηφιακό εθισμό

Η συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης των επαγγελματιών ψυχικής υγείας "Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων"

Όλες οι πρωτοβουλίες στοχεύουν στην παροχή δωρεάν, ποιοτικών και εξατομικευμένων υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες γονέων, παιδιών και εφήβων, και στην προστασία της ψυχικής υγείας τους από τις ψηφιακές προκλήσεις.

