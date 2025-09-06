Έτοιμα να υποδεχθούν τους μαθητές την ερχόμενη Πέμπτη είναι και τα 431 σχολεία που ανακαινίστηκαν στη διάρκεια του καλοκαιριού μέσω του προγράμματος Ανακαίνισης Σχολικών Κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου». Ο απολογισμός της πρώτης φάσης του προγράμματος παρουσιάστηκε σήμερα από τις ηγεσίες των υπουργείων Υποδομών & Μεταφορών, και Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, σε εκδήλωση στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

«Πολλοί όταν είχε ανακοινωθεί το πρόγραμμα μπορεί να ήταν και σκεπτικοί ως προς το κατά πόσο θα μπορέσει να υλοποιηθεί αυτή η σύμπραξη μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Νομίζω όμως ότι ήδη βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα και είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα ότι 431 σχολεία θα είναι έτοιμα με την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, χάρη στην πολύ σημαντική δουλειά που έκαναν οι Κτιριακές Υποδομές του υπουργείου Υποδομών, το υπουργείο Παιδείας, το υπουργείο Εσωτερικών, η Τοπική Αυτοδιοίκηση –και βεβαίως με τη χρηματοδότηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ύψους 100 εκατ. ευρώ», ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας παρουσιάζοντας το πρόγραμμα.

«Αυτές οι συνέργειες έχουν έναν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των παιδιών και των εκπαιδευτικών», επισήμανε, μεταφέροντας την προσωπική εμπειρία του από τη χαρά εκπαιδευτικών και μαθητών που εισέπραξε, επισκεπτόμενος 29 από τα σχολεία, που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα.

Ο κ. Δήμας εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση για την επέκταση του προγράμματος μέσω πρόσθετης δωρεάς από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, που σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση ύψους 250 εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, εξασφαλίζει ένα συνολικά «πολύ σημαντικό ποσό που θα πάει στην ανακαίνιση χιλιάδων σχολείων». Υπογράμμισε, εξάλλου, ότι στην Κεντρική Μακεδονία το υπουργείο Υποδομών «τρέχει» και για την κατασκευή σχολείων μέσω Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), αναφέροντας ότι «επιπλέον 17 καινούρια σχολεία-τα 16 στη Θεσσαλονίκη- χτίζονται ώστε το 2025-27 να είναι έτοιμα να υποδεχθούν μαθητές και δασκάλους».

Σ. Ζαχαράκη: «Είμαστε εδώ για κάθε παιδί, κάθε εκπαιδευτικό, όπου κι αν γεννήθηκε και σε όποιο σχολείο κι αν φοιτά»

«Πρέπει να θυμίζουμε τι σημαίνει η δύναμη της συνέργειας και τι σημαίνει αυτό το "μαζί", το οποίο έχουμε σίγουρα ανάγκη», τόνισε από την πλευρά της η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη κάνοντας λόγο για «πρωτόγνωρο συναίσθημα, να επισκέπτεσαι εντέλει ένα σχολείο το οποίο ανακαινίστηκε μέσα σε χρόνο ρεκόρ και στην επαφή με τους ανθρώπους να βλέπεις ένα χαμόγελο που είναι γνήσιο, πηγαίο».

Η κ. Ζαχαράκη σημείωσε ότι λαμβάνει αρκετά μηνύματα από τις διευθύνσεις σχολείων που δεν έχουν ανακαινισθεί ακόμη και είναι στην επόμενη φάση υλοποίησης του προγράμματος, αλλά και από σχολεία που έχουν ανάγκη πιο δομικές αλλαγές. «Οι Κτιριακές Υποδομές έρχονται και συνδράμουν όταν υπάρχει ανάγκη. Άρα, με συνέπεια και ταχύτητα πρωτοφανή, προχωράμε με συνεχή ενίσχυση και ένταση της προσπάθειας. Η νέα πολύ γενναιόδωρη ενίσχυση από τις τέσσερις τράπεζες -Alpha Bank, Eurobank, Εθνικής Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς-, μαζί με το "πάντρεμα" των πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, θα μας φέρει στην πολύ ευχάριστη θέση μετά από τέσσερα χρόνια να μπορούμε να έχουμε άνω των 2500 σχολείων ανακαινισμένα. Φυσικά, δεν είναι μόνο αυτά, καθώς σε όλη την Ελλάδα κατασκευάζονται νέα σχολεία μέσω ΣΔΙΤ, όπως πάρα πολλά είναι και αυτά που κατασκευάζονται από τις περιφέρειες μέσα από περιφερειακά προγράμματα», επισήμανε η υπουργός Παιδείας, εξηγώντας ότι ο προγραμματισμός αυτός εντάσσεται σε «μία ομπρέλα πολλών δραστηριοτήτων, ώστε σε μία δύσκολη συγκυρία, λόγω του δημογραφικού προβλήματος, να έχουμε μία πολύ στιβαρή απάντηση ότι είμαστε εδώ για κάθε παιδί, κάθε εκπαιδευτικό, όπου κι αν γεννήθηκε και σε όποιο σχολείο κι αν φοιτά».

«Όλα αυτά τα έξι χρόνια, από όλα τα έργα που έχει κάνει το υπουργείο Υποδομών -τις γέφυρες, τους δρόμους, τις σήραγγες, το μετρό- υπάρχουν λίγα πράγματα που μένουν στο συναίσθημα ενός παιδιού και πιστεύω πραγματικά ότι την επόμενη εβδομάδα, στις 11 Σεπτεμβρίου, τα παιδιά που θα πάνε σε ένα ανακαινισμένο σχολείο θα νιώσουν ότι όλοι εμείς, η Πολιτεία, οι τράπεζες, οι δήμοι, αυτή η συμμαχία, κάτι κάναμε και δείξαμε ότι πραγματικά νοιαζόμαστε για το συναίσθημα αυτών των παιδιών, τις αναμνήσεις τους», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Μιλώντας για τα σχολεία είναι αδύνατον κανείς να μη βάλει μία προσωπική πινελιά. Είναι η ζωή του καθενός μας, τα παιδικά μας χρόνια κι η ζωή των παιδιών μας», παρατήρησε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Μιλώντας για τη δωρεά των τεσσάρων συστημικών τραπεζών σημείωσε ότι «αυτή η χορηγία μας δίνει το έναυσμα να ξεφύγουμε από τη λογική μόνο των μεγάλων έργων -από τα μεγάλα οδικά έργα, τα φράγματα, έργα που έχουν όγκο βάρος και επιρροή στην κοινωνία- και να πάμε και σε αυτά τα μικρά, που έχουν εξίσου μεγάλη επιρροή στο κοινωνικό γίγνεσθαι».

Μιλώντας εκ μέρους των διοικήσεων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ο πρόεδρος της ΕΕΤ Γκίκας Χαρδούβελης δήλωσε ιδιαίτερα συγκινημένος που «ένα τόσο σημαντικό έργο, η ανακαίνιση 430 σχολείων σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, ολοκληρώθηκε, δίνοντας σε χιλιάδες παιδιά και εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να ξεκινήσουν τη φετινή σχολική χρονιά σε πιο όμορφες, ασφαλείς, αξιοπρεπείς και προσβάσιμες εγκαταστάσεις».

«Η δωρεά των 100 εκατ. ευρώ που έκαναν πέρυσι οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες – η Alpha Bank, Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς, πραγματικά έπιασε τόπο. Αυτό είναι κάτι που όλοι το βλέπουμε στις εικόνες των ανακαινισμένων σχολείων, οι οποίες έρχονται από όλη την Ελλάδα. Η πραγματική και ανεκτίμητη αξία αυτής της δωρεάς θα φανεί με τον καλύτερο τρόπο την ερχόμενη εβδομάδα, στα πρόσωπα των ίδιων των παιδιών», ανέφερε ο κ.Χαρδούβελης, υπογραμμίζοντας ότι «η εμβληματική χορηγία των τεσσάρων τραπεζών στο πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου δεν είναι τυχαία επιλογή, είναι μία συνειδητή ανάληψη δράσης για ένα πολύ σοβαρό σκοπό, τη στήριξη της Παιδείας, που είναι η πιο ουσιαστική επένδυση για το μέλλον της χώρας μας».

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης τοποθετήθηκαν για τις ανάγκες στη σχολική στέγη και τη σημασία του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Μίλησαν συγκεκριμένα ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων- Μενεμένης και πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου και ο δήμαρχος Λουτρακίου Περαχώρας Γιώργος Γκιώνης.

Την πλευρά των ωφελουμένων από το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» μετέφεραν ο διευθυντής 29ου Δημοτικού Θεσσαλονίκης Γιώργος Μπιτόπουλος και η διευθύντρια του 1ου ΓΕΛ Επανομής Παναγιώτα Καζάκη, ενώ για το τεχνικό κομμάτι μίλησαν από τις Κτιριακές Υποδομές ο πρόεδρος Τιμολέων Κατσίπος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Αθανάσιος Γιάνναρης, καθώς και εκπρόσωποι των τεχνικών εταιριών ΙΛΗ ΑΤΕ και Ζησιμόπουλος ΑΤΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

