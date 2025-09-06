Ξάνθη: Συνελήφθη άνδρας για 11 εμπρησμούς

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αρχές το Σάββατο, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο συλληφθείς είναι Έλληνας και κατηγορείται για συνολικά έντεκα πυρκαγιές στην αγροτική περιοχή Γενισέας Ξάνθης. Η πρώτη σημειώθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου, η δεύτερη στις 4 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 5 Σεπτεμβρίου ξέσπασαν εννέα ακόμη φωτιές μέσα σε μια ημέρα.

Ο συλληφθείς παραμένει υπό κράτηση και την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου θα οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.