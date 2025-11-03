Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η OpenAI αγοράζει αποθηκευτικό χώρο από την Amazon με συμφωνία ύψους 38 δισ. δολαρίων

Η αμερικανική εταιρεία, δημιουργός του ChatGPT, συνεχίζει την τεράστια εκστρατεία εξαγοράς υπολογιστικής ισχύος και αποθηκευτικού χώρου

OpenAI

Η OpenAI υπέγραψε συμφωνία αξίας 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με την AWS, τη θυγατρική της Amazon στον τομέα των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud) για την απόκτηση πρόσθετης αναπτυξιακής ικανότητας στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η αμερικανική εταιρεία, δημιουργός του ChatGPT, συνεχίζει την τεράστια εκστρατεία εξαγοράς υπολογιστικής ισχύος και αποθηκευτικού χώρου, τόσο από παρόχους cloud όπως η AWS όσο και από κατασκευαστές τσιπ, για να διασφαλίσει ότι θα παραμείνει ανταγωνιστική στην κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Amazon Open AI τεχνητή νοημοσύνη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark