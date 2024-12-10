Τα σκυλιά που ζουν κοντά στο σημείο της πυρηνικής καταστροφής του Τσερνομπίλ έχουν μεταλλαχθεί από την ραδιενέργεια , αναπτύσσοντας μια νέα υπερδύναμη προκειμένου να επιβιώσουν: έχουν γίνει απρόσβλητα στην ακτινοβολία, τα βαρέα μέταλλα και τη ρύπανση, όπως αποκαλύπτει έρευνα επιστημόνων περιβαλλοντικής υγείας στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια.

Οι ερευνητές συνέλεξαν δείγματα αίματος από 116 αδέσποτα σκυλιά που ζούσαν στη ζώνη αποκλεισμού του Τσερνομπίλ (CEZ), σε δύο διαφορετικές αγέλες – και τα 116 σκυλιά βρέθηκαν γενετικά μεταλλαγμένα σε σχέση με τους υπόλοιπους σκύλους της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ανάλυση του DNA αποκάλυψε σχεδόν 400 σημεία του γονιδιώματος με ασυνήθιστες μεταβολές. Από αυτά, οι ερευνητές εντόπισαν 52 γονίδια που σχετίζονται με την προσαρμογή στην τοξική περιβαλλοντική μόλυνση.

Αυτό υποδηλώνει ότι έχουν προσαρμοστεί ώστε να αντέχουν τη μακροχρόνια έκθεση σε αυτό το τοξικό περιβάλλον και εξηγεί γιατί συνέχισαν να ζουν και να πολλαπλασιάζονται στην έρημη ζώνη.

Η έρευνα έδειξε ακόμη ότι οι μεταλλάξεις που εμφανίστηκαν στους σκύλους μεταδίδονται από γενιά σε γενιά, ενώ παρόμοια φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες μορφές ζωής στη ζώνη αποκλεισμού. Πιο πρόσφατα, μελέτες έδειξαν ότι λύκοι και δέντρα με μαύρο δέρμα έχουν προσαρμοστεί στην ακτινοβολία.

“How do you survive in a in a hostile environment like this for 15 generations?"



Scientists are studying dogs around the Chernobyl nuclear power plant to see whether anything in their genes helped their families survive. https://t.co/lXUm4zuPnd pic.twitter.com/NFR1t4iglP — The Associated Press (@AP) March 3, 2023

Τα δείγματα ελήθφησααν κατά τη διάρκεια προγραμμάτων στείρωσης και εμβολιασμού που διεξήχθησαν το 2018 και 2019 από τον οργανισμό Clean Futures Fund Dogs of Chernobyl. Η έρευνα δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2023 στο περιοδικό Canine Medicine and Genetics.

Σχεδόν 40 χρόνια μετά το μεγαλύτερο πυρηνικό δυστύχημα στην ιστορία– στις τις 26 Απριλίου 1986 – με χιλιάδες νεκρούς, ο τόπος καταστροφής του Τσερνομπίλ παραμένει μια ραδιενεργή ερημιά, με επίπεδα ραδιενέργειας, που φτάνουν τα 11,28 μιλιρέμ, έξι φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο για τους ανθρώπους.

Ο Dr Νόρμαν Κλέιμαν, επικεφαλής της έρευνας , ελπίζει ότι τα νέα στοιχεία θα βοηθήσουν στην κατανόηση των επιπτώσεων της χρόνιας έκθεσης σε τοξικά περιβάλλοντα, όχι μόνο στους σκύλους, αλλά και στους ανθρώπους.

«Η μελέτη των γενετικών επιπτώσεων αυτών των κινδύνων στους σκύλους θα ενισχύσει τη γενικότερη κατανόησή μας για το πώς μπορούν να επηρεάσουν την υγεία μας και πώς μπορούμε να μειώσουμε τους κινδύνους», δήλωσε ο επιστήμονας.



Πηγή: skai.gr

