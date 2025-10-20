Ευρώπη: Στο επίκεντρο πρωτοφανούς έξαρσης κυβερνοεπιθέσεων

Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη έξαρση κυβερνοεπιθέσεων, που έχει καταγραφεί ποτέ, βρίσκεται σήμερα η Ευρώπη. Από νοσοκομεία και σχολεία μέχρι ενεργειακά δίκτυα και μικρές επιχειρήσεις, οι ψηφιακοί εγκληματίες χτυπούν όλο και πιο συχνά, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, τα κενά ασφαλείας και τις γεωπολιτικές εντάσεις για να προκαλέσουν χάος και να αποσπάσουν κέρδη.

Αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα του «Microsoft Digital Defense Report 2025», που σκιαγραφεί μια Ευρώπη υπό συνεχή πολιορκία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, το 50% των επιθέσεων έχει οικονομικά κίνητρα, κυρίως μέσω ransomware και εκβιασμών, ενώ η κατασκοπεία αφορά μόλις το 4% των περιστατικών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, η υποκλοπή δεδομένων είναι πλέον ο κανόνας: στο 80% των επιθέσεων, οι δράστες στοχεύουν στη συλλογή ή διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών. Όπως παρατηρούν οι συντάκτες της έρευνας, οι επιθέσεις γίνονται ολοένα και πιο σύνθετες. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, οι κυβερνοεγκληματίες δημιουργούν deepfakes, εξαπολύουν εξελιγμένες απάτες phishing και αυτοματοποιούν επιθέσεις μεγάλης κλίμακας.

Νέες τεχνικές, όπως το “ClickFix”, όπου ο χρήστης εκτελεί εν αγνοία του κακόβουλο κώδικα και το device code phishing, εξαπλώνονται ταχύτατα στην Ευρώπη. Παράλληλα, τα cloud περιβάλλοντα παραμένουν ευάλωτα, καθώς οι οργανισμοί καθυστερούν τις ενημερώσεις ασφαλείας.

Γεωπολιτική διάσταση

Η γεωπολιτική διάσταση των κυβερνο-επιθέσεων είναι ιδιαίτερα έντονη. Ρωσικές ομάδες στοχεύουν κυβερνητικούς οργανισμούς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, με το 25% των επιθέσεων εκτός Ουκρανίας να αφορά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ.

Την ίδια στιγμή, Ιρανικές ομάδες χτυπούν ευρωπαϊκές εταιρείες logistics και ναυτιλίας - μεταξύ των χωρών που έχουν πληγεί συγκαταλέγεται και η Ελλάδα - ενώ Κίνα και Βόρεια Κορέα επικεντρώνονται σε πανεπιστήμια, τεχνολογικά ιδρύματα και κυβερνητικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της έκθεσης, απέναντι σε αυτήν την απειλή, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά με το Cyber Resilience Act (CRA), το νέο θεσμικό πλαίσιο, που φιλοδοξεί να γίνει για την κυβερνοασφάλεια ό,τι υπήρξε το GDPR για την προστασία δεδομένων. Η Microsoft συμμετέχει ενεργά στην ευρωπαϊκή προσπάθεια, παρέχοντας real-time threat intelligence στις κυβερνήσεις της ΕΕ και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση προτύπων συμμόρφωσης με τον CRA.

«Η ανθεκτικότητα και η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής στρατηγικής. Η ΕΕ επενδύει στην ανταλλαγή πληροφοριών, σε κοινές πρωτοβουλίες ασφάλειας και στην προστασία κρίσιμων υποδομών, από την ενέργεια μέχρι τις μεταφορές», τονίζει η έρευνα.

Μέτρα προστασίας

Όσον αφορά το τι μπορούν να κάνουν οι οργανισμοί και οι πολίτες, η έκθεση συνιστά:

Εφαρμογή πολυπαραγοντικού ελέγχου ταυτότητας (MFA).

Ενημέρωση λογισμικού και ενεργή διαχείριση ευπαθειών.

Εκπαίδευση προσωπικού και καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας.

Συμμόρφωση με τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα (CRA, AI Act).

Συμμετοχή σε δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών.

