Συντρίμμια κινέζικου πυραύλου σε ανεξέλεγκτη τροχιά προς τη γη

Συντρίμμια από κινεζικό πύραυλο αναμένεται να πέσουν στη Γη σε μια ανεξέλεγκτη επανείσοδο του στην τροχιά του πλανήτη αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η πιθανότητα να προσγειωθούν σε οποιαδήποτε κατοικημένη περιοχή είναι εξαιρετικά μικρή, αναφέρει το BBC.

Σημειώνεται πως υπήρχαν εκκλήσεις από τη Nasa προς την κινεζική διαστημική υπηρεσία να σχεδιάζει τους πυραύλους της ώστε να αποσυντίθενται σε μικρότερα κομμάτια κατά την επανείσοδο τους στην τροχιά της γης, όπως είναι ο διεθνής κανόνας.

Ωστόσο οι πύραυλοι που κατευθύνονται προς τον ημιτελή διαστημικό σταθμό της Κίνας, γνωστό ως Τιανγκόνγκ, δεν έχουν την ικανότητα για ελεγχόμενη επανείσοδο.

Η πιο πρόσφατη εκτόξευση έγινε την Κυριακή, όταν ένας πύραυλος Long March 5 μετέφερε μια εργαστηριακή μονάδα στον σταθμό Τιανγκόνγκ.

Η κινεζική κυβέρνηση δήλωσε την Τετάρτη ότι η επανείσοδος του πυραύλου στη γη θα ενέχει μικρό κίνδυνο για οποιονδήποτε στο έδαφος, επειδή πιθανότατα θα προσγειωθεί στη θάλασσα.

Ωστόσο, υπάρχει η πιθανότητα κομμάτια του πυραύλου να πέσουν πάνω από μια κατοικημένη περιοχή, όπως συνέβη τον Μάιο του 2020 όταν, έτσι υπέστησαν ζημιές ακίνητα στην Ακτή Ελεφαντοστού.

Το άδειο σώμα του πυραύλου βρίσκεται τώρα σε μια ελλειπτική τροχιά γύρω από τη Γη όπου και σύρεται προς μια ανεξέλεγκτη επανείσοδο.

Σύμφωνα με την The Aerospace Corporation, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα την Καλιφόρνια, η επανείσοδος θα γίνει γύρω στις 00:24 GMT της Κυριακής, συν ή πλην 16 ώρες.

Είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε πού ακριβώς θα προσγειωθεί το κομμάτι των 25 τόνων των συντριμμιών.

Η πιθανή περιοχή όπου θα μπορούσαν να πέσουν τα συντρίμμια εκτείνεται στις ΗΠΑ, την Αφρική, την Αυστραλία, τη Βραζιλία, την Ινδία και τη Νοτιοανατολική Ασία, σύμφωνα με τις προβλέψεις της εταιρείας.

Our latest prediction for #CZ5B rocket body reentry is:

🚀30 Jul 2022 19:24 UTC ± 7 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow this page for updates: https://t.co/SxrMtcrMrs pic.twitter.com/dkSLKwkv9x