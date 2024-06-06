Το διαστημικό σκάφος Starship, που προορίζεται για αποστολές στη Σελήνη και στην Άρη, κατάφερε για πρώτη φορά να προσθαλασσωθεί στον Ινδικό Ωκεανό, η εταιρεία SpaceX αφού ολοκληρώθηκε η δοκιμαστική πτήση του, διάρκεια περίπου μίας ώρας.

«Η προσθαλάσσωση επιβεβαιώθηκε» έγραψε η εταιρεία του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ στην πλατφόρμα Χ. Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης της πτήσης πάντως φάνηκε ότι το διαστημόπλοιο έχανε κάποια του, προτού να ολοκληρώσει την πορεία του.

«Συγχαρητήρια και ένα τεράστιο ευχαριστώ στις εκπληκτικές ομάδες της SpaceX», ανέφερε η Γκουέν Σότγουελ, η «υπ' αριθμόν 2» της εταιρείας.

Αργή κίνηση του Starship στην πτήση 4 pic.twitter.com/9itFbrfxW7 — SpaceX (@SpaceX) 6 Ιουνίου 2024

«Συγχαρητήρια στη SpaceX για την συσκευή δοκιμαστική πτήση του Starship», ανέφερε επίσης ο Μπιλ Νέλσον, ο επικεφαλής της NASA. «Κάναμε ένα ακόμη βήμα για την επιστροφή της ανθρωπότητας στη Σελήνη», πρόσθεσε.

Αυτή ήταν η τέταρτη δοκιμαστική πτήση του Starship, στόχος της που ήταν να επιστρέψει με ασφάλεια το διαστημόπλοιο στη Γη, αφού οι τρεις προηγούμενες απέτυχαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

