Έρχεται παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας βασισμένο στη σειρά «The Office»

Η επιτυχημένη αμερικανική κωμική σειρά «The Office» αποκτά ένα παιχνίδι Εικονικής Πραγματικότητας (VR), το The Office World.

Η σειρά The Office προβλήθηκε από το 2005 έως το 2013 και απεικονίζει την καθημερινή ζωή των υπαλλήλων σε γραφείο στο Σκράντον της Πενσυλβάνια, παράρτημα της φανταστικής εταιρείας Dunder Mifflin Paper Company. Τους κεντρικούς ρόλους υποδύονται οι Στιβ Καρέλ, Ρέιν Γουίλσον, Τζον Κραζίνσκι, Τζένα Φίσερ και Μπ. Τζ. Νόβακ.

Στο παιχνίδι VR οι παίκτες θα μπαίνουν στο υποκατάστημα Σκράντον της Dunder Mifflin, θα επιλέγουν μια θέση σε ένα από τα γραφεία και θα παίζουν μίνι παιχνίδια εμπνευσμένα από τη σειρά, όπως αναφέρει το GameRant.

«Το Office World προσφέρει στους θαυμαστές έναν εντελώς νέο τρόπο να βιώσουν τη σειρά μέσω των διαδραστικών δυνατοτήτων της Εικονικής Πραγματικότητας» δήλωσε η Σάρα Μάλκιν, διευθύντρια ψυχαγωγίας metaverse στη Meta. «Η συνεργασία μας με την NBCUniversal μας επιτρέπει να επεκτείνουμε το σύμπαν της εκπομπής πέρα από την οθόνη, επιτρέποντας στους θαυμαστές να εμβυθιστούν στον κόσμο του The Office με καθηλωτικές, κοινωνικές εμπειρίες και παιχνίδια. Δεν έχει να κάνει μόνο με το να παρακολουθείς – είναι να εισέρχεσαι μέσα και να είσαι μέρος της δράσης με τρόπο που μόνο η Εικονική Πραγματικότητα μπορεί να προσφέρει» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

